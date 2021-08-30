爆米花聯盟／合庫18歲新秀賴延峰亮相 先發5局搶勝

爆米花棒球聯盟賽事，合作金庫成棒隊今天派出18歲新血賴延峰初先發，賴延峰投5局無失分、好投壓制，率隊以7比0擊敗綺麗珊瑚隊，合庫拿下6連勝、綺麗吞下6連敗。

2021年爆米花棒球聯盟預賽在台東舉行，合作金庫成棒隊派出新加入的18歲投手賴延峰先發，賴延峰今年暑假從平鎮高中畢業，高中時期是球隊倚重的投手戰力，高中時期平鎮與另一支高中青棒強權穀保家商碰頭，時常派出賴延峰扛先發重責。

賴延峰高中畢業後選擇投入業餘成棒強權合作金庫成棒隊，今天也在爆米花賽事首度先發亮相，對手為綺麗珊瑚隊。

賴延峰首局讓打者3上3下；2局被敲出1支安打後連飆2K，接著投出四壞保送，再讓打者敲出滾地球出局；3到5局僅讓綺麗打者靠著保送上壘、沒再被敲出安打。

賴延峰今天總計用85球投5局，僅被敲出1支安打，投出3次四壞保送、5次三振，沒有失分，拿下勝投。

合庫今天首局靠著觸身球保送、盜壘、滾地球先馳得點，3局再靠著楊振裕適時安打及滾地球再拿2分，5局靠著失誤、盜壘、陳孝允及李亦崴安打添分，6局靠著保送、接連安打、暴投，多添2分保險分，順利拿下比賽勝利。

另外，台北興富發成棒隊今天與屏東紅尾隊交手，兩隊8局打完興富發隊4比2領先，屏東紅尾隊9局靠著宗秉毅高飛犧牲打追回1分，再靠著林雨力安打添分，以4比4扳平比數。

台北興富發隊9局下半追分，靠著四壞保送、短打推進、廖柏勳敲出再見安打，率隊以5比4拿下勝利。

合作金庫隊爆米花預賽戰績佳、目前6戰全勝，與安永鮮物成棒隊並列第1；綺麗珊瑚隊目前6戰全敗，勝場還沒開張；台北興富發隊及屏東紅尾隊戰績同為2勝3敗。