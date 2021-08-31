日職／最強新人25打席無安打 阪神快要虎頭變蛇尾

從季初就殺出重圍，4月初後穩定居於央聯龍頭，一度與第2名隊伍拉開到最大8場勝差的阪神，在上週最後一場比賽輸球後，雖然55場的勝場數仍多於巨人及養樂多，但由於這兩隊的和局分別有12及11場(日職今年因疫情打完9局後不再延長)，導致勝率都贏過阪神，阪神因此一口氣掉落到聯盟第3名。

雖然大半季都是央聯首位，但其實隨著賽季進行，阪神的領先幅度早已在漸漸縮小，復賽後的15場更是只有7勝8敗，不到5成的勝率跟巨人的5成83及養樂多的6成25相比遜色不少，原因就是投打方面都失調。

打擊是阪神過去很長一段時間無法衝擊優勝的關鍵，這問題在今年超級大物新人佐藤輝明加入後，似乎看到了解答，佐藤在季初就展現大砲威力，在3、4月這個階段出賽了29場，雖然打擊率只有2成45，三振也多達43次，但打出了7轟及19分打點，接下來的兩個月打擊率有所提升，5月3成01，6月則是2成84，同樣都打出6轟，6月結束已累積19轟及48分打點，可說是填補了阪神長年以來最缺的長程火力。

進入7月之後，佐藤的打擊手感急速冷凍，7月及復賽後的8月加起來共出賽28場，不但打擊率都降到2成2左右，全壘打及打點加起來更只有4支及12分，連週日代打出場算在內，近期已經連續25個打席沒有安打，低潮來得又急又快，讓矢野燿大監督措手不及。

與佐藤一起擔任球隊中心打線的學長大山悠輔，在季初的3、4兩月也是打出5轟、23分打點的好內容，但打擊狀況逐月每況愈下，接下來的4個月打擊率都低於2成2，也只再貢獻9轟及26分打點；另一名洋砲桑德斯（Jerry Sands）在季初有要一掃去年表現不好的跡象，3、4兩月打出跟佐藤一樣的7轟，打點則是21分，5月再度交出不錯的3成24打擊率、5轟及9分打點成績，但6月後打擊手感同樣冷卻，單月打擊率都在2成5以下，也僅再打出8轟及31分打點，3名中心棒次的打擊近況都不好，阪神季初衝上龍頭的優勢已不在。

大山悠輔是阪神打線中重要支柱(左)，近幾個月的打擊率都偏低，是阪神戰績逐月衰退的主要原因之一。 擷圖自阪神虎官方FB粉絲團

好消息是日前返家再回日本的馬提（Jefry Marte）已在上週解隔離，他的回歸多少能幫助阪神的火力，而比較令人意外地是小羅哈斯（Mel Rojas Jr.），他在停賽之前的表現被酸到不行，沒想到8月中復賽後，彷彿變了一個人，出賽15場，打擊率逼近3成，同時也打了4轟及9分打點，算是稍稍頂上了阪神在這段期間的火力缺口。

阪神的火力不若季初猛烈，是丟掉龍頭寶座的一個原因，但幾名主力先發投手的表現變差是另一關鍵，加上本季每個月的防禦率都超過3.6的牛棚投手群，使得阪神8月的團隊投手防禦率高達3.98，是本月央聯最差。

西勇輝是近期表現明顯有落差的先發投手之一，他最近一場勝投是在6月18日，之後出賽都吞下敗仗，個人目前處於6連敗中，而且7、8兩個月的單月防禦率都在5以上，可以說是阪神王牌的他，何時能恢復正常水準並止敗，會是阪神觸底反彈的時間點。

西勇輝是阪神的主力先發投手，不過近兩個月的表現不佳，單月防禦率都破5。 擷圖自阪神虎官方FB粉絲團

今年有不錯表現的新人左投伊藤將司，也是阪神季初戰績能衝上龍頭的因素，但他與西一樣，這兩個月的投球內容都不穩定，出賽4場，優質先發及大量失分各2場；不過其他幾名先發，如秋山拓巳、青柳晃洋及洋投甘凱爾（Joe Gunkel）都還算平穩，這邊的問題比起打擊手感冷卻應該還比較好解決。

阪神上次奪下央聯優勝已經是05年的事情了，之後雖然有11個球季都能打進季後賽，但總拿不到聯盟優勝，今年開季氣勢如虹，一度大幅領先穩居龍頭，如今一下子掉到第3名，勢必衝擊教練團及球員的心理，要如何避免虎頭蛇尾的情形發生，是阪神在剩餘的賽事中最重要的課題。