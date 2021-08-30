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中職／猿新洋投狂威開箱 31日桃園檢驗是否又狂又威

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
樂天桃猿隊狂威。 圖／樂天桃猿提供
樂天桃猿隊狂威。 圖／樂天桃猿提供

樂天桃猿隊明天啟用新洋投狂威，將在桃園球場先發對上統一獅隊，「開箱秀」盼望在隊友強大的火力應援下挑戰首勝，獅隊則是推出左投江辰晏先發。

狂威6月初就解除隔離，但礙於當時中職因疫情停賽，他沒有出賽機會，只能透過猿隊自行安排的隊內賽檢驗身手，但展現出的能力已讓教練團頗有信心，未在二軍出賽，直接上一軍「開箱」。

狂威握有4季大聯盟資歷，戰績是6勝29敗、防禦率6.57，在3A層級則有22場出賽（18場先發），取得5勝2敗、防禦率2.63。

獅隊因21歲少年強投古林睿煬前場先發手指破皮，再次降下二軍養傷，將江辰晏調回先發輪值，而他生涯碰上猿隊的防禦率高達6.95，是他對戰最棘手的球隊。

猿隊下半季的各項打擊數字都在全聯盟瘋狂領先，5戰海灌56分，排名第2的獅隊23分還不及一半，也是猿隊現階段能站上戰績第一的主因。

洲際球場進行味全龍與中信兄弟隊之戰，分別推出伍鐸鄭凱文先發，這是兩人自15日後再次同場遭逢，當時鄭凱文繳出5局失2分，伍鐸是更優的7局失2分。

江辰晏 鄭凱文 伍鐸

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