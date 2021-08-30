韓職／妻子染疫秋信守有意返美 妻卻要他為球隊戰績打消念頭
前大聯盟韓籍球星秋信守之妻河苑美日前傳出確診新冠肺炎，據媒體《wowKorea》報導，人在韓職的他向SSG登陸者隊（前身為SK飛龍）告假，表示要返美照顧妻小，不過河苑美說服秋信守留在陣中替球隊做出貢獻，秋信守這才打消返美念頭。
秋信守今年隻身一人前往故鄉韓國加盟SSG登陸者，他的老婆小孩都還待在美國。不過日前傳出其妻河苑美確診，也讓他決定返回美國，球團也發聲明證實因秋信守夫人感染新冠肺炎，必須有人照顧妻小，秋信守因此向球團提出請假要求。
教練團已知悉此事，也接受了秋信守的決定，而如果秋信守接下來的PCR檢查呈陰性，他就會盡快啟程，不過，河苑美卻堅決反對他回美國，也讓秋信守的計畫生變。
球團表示，河苑美反對秋信守在球隊低潮時離隊返美，並說服丈夫「專注在棒球上，對球隊做出貢獻」，讓秋信守打消反美念頭，繼續留在韓國打拼。
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