中職／曾和王光輝拚出3連霸 彭政閔感謝老大傳承經驗

中信兄弟隊「一代象」球星王光輝今天因病過世，讓很多棒壇人士感到震驚，曾經和他並肩作戰，後來還成為他的子弟兵，「恰恰」彭政閔今天得和消息嚇了一跳，他表示，王光輝是很好的前輩，很照顧後輩，樂於跟後輩分享、傳承經驗。

王光輝1990年（職棒元年）展開中職生涯，2004年卸下戰袍，彭政閔從2001年起加盟兄弟隊，兩人一起以球員身分作戰4年，拚出3連霸（2001到03年）。

王光退休後轉任兄弟教練，2007年到2009年5月3日擔任總教練，2008年領軍打進季後賽，對La new熊隊（樂天桃猿隊前身）3連勝拚進總冠軍賽，但在爭霸戰打滿7場，以3勝4敗不敵呂文生領軍的統一獅隊。

彭政閔前年高掛球鞋，目前擔任兄弟副領隊，他表示，以前隊上後輩都叫王光輝「老大」，2001年剛加盟兄弟時，感覺他就是明星球員，帶著年輕球員一起努力面對比賽，他當總教練時，也給球員很多自主空間。

前兄弟領隊洪瑞河今天聽到王光輝病逝的消息，既驚訝又不捨，他說，王光輝個性好、配合度高、表現很不錯，這是棒界的損失。