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中職／棒壇痛失「萬人迷」 蔡其昌：永遠記得「光輝年代」
台灣棒壇痛失「萬人迷」王光輝，中華職棒聯盟會長蔡其昌代表聯盟致上最高敬意，蔡其昌表示，「我們同感不捨與遺憾，我們永遠記得您創造台灣棒球記憶的『光輝年代』。」
王光輝是兄弟象隊元老球員，球員生涯始終身披兄弟26號黃衫，也曾任兄弟總教練，他是許多老球迷的共同回憶。
蔡其昌一直都是兄弟鐵粉，直到成為中職會長後，必須「藏」起兄弟球迷的身分，為5隊共同加油，今天上午傳出王光輝因肝癌過世消息，蔡其昌也透過粉絲團表達不捨。
蔡其昌表示，「老象迷心中的不動四棒，曾經在重要時刻代打擊出適時安打，讓全場沸騰齊聲高喊他的名字，是棒球界永遠的「萬人迷」王光輝！」
蔡其昌代表聯盟致上最高敬意，「謝謝王光輝總教練對台灣棒球的貢獻與付出，以及為球迷帶來無數的感動與回憶，雖然我們同感不捨與遺憾，我們永遠記得您創造台灣棒球記憶的『光輝年代』。」
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