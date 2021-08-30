中職／王威晨接棒成為兄弟球星 王光輝很驕傲「比我行」

中職開打32年，能在職棒圈都拚出一片天的父子檔不多，王光輝、王威晨堪稱代表性十足；擁有「萬人迷」封號的王光輝今天走完人生，讓王威晨傷痛不已，偉大的父親過去在棒壇擁有極大影響力，這股力量將會繼續支持他打出更精彩的生涯。

王威晨從2015年8月加中信兄弟隊開始，個性開朗的王光輝每次在媒體面前談到寶貝兒子，總是充滿驕傲、自信，但他的心情也是既期待、又怕王威晨受到傷害。

王光輝2017年回到故鄉花蓮擔任玉里高中青棒隊總教練時，曾在關懷盃棒球賽聊到還未在兄弟站穩先發的王威晨，提醒他說話要沉穩一些，不知如何面對媒體仍要學習面對，甚至要他注意圈內的桃色風波。

王威晨從2018年起成為兄弟不可或缺的戰力，如今已是隊上球星，王光輝當然也十分開心；前年王威晨在世界12強賽7戰全勤，合計5個打數7支安打、打擊率2成80，攻下3分打點、跑回4分，不但獲選大會最佳三壘手，也入選世界明星隊，王光輝與有榮焉，笑說：「以前人家都說他是王光輝的兒子，現在不同了，變成我是王威晨的爸爸。」

王光在業餘時就是中華隊的常客，從亞洲盃、世界盃、洲際盃到奧運，都是中華隊主力球員，前年看到王威晨在12強的好表現，認為這項國際賽的張力比中職更大，畢竟是代表國家出賽，攸關民族意識，當時他說：「王威晨承受這麼大的壓力不簡單，比我行。」

王光輝曾在1988年漢城奧運棒球賽嘗過3連敗，在參賽8隊排名墊底的滋味，深知待在中華隊的壓力，12強賽結束後，還用手機傳訊息給王威晨，打上「辛苦了」3個字，王威晨回說：「可惜沒有打進東京奧運！」

王威晨從中職選秀會第13輪被挑中，簽約金只有30萬元，經過6個球季的打拚，已成兄弟挑戰總冠軍的要角；王光輝一有機會和他聊天，就會強調「走這條路要甘願一點，不然不要打」，畢竟職棒生涯就是起起落落、沒有永遠高峰，既然做了選擇，就要堅持下去，也要注意身體健康。

王光輝個性風趣，擁有廣大球迷，也是媒體喜歡的採訪對象；他以前很清楚知道，王威晨面臨的壓力比一般球員更多，一定會被拿來和他做比較，曾經很驕傲、很開心說：「做我兒子算你衰，真的沒辦法，誰叫你爸爸是我。」