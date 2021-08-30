圖輯／告別人生的球場 回顧兄弟象「萬人迷」王光輝英姿

兄弟象隊人稱「萬人迷」的王光輝，今天上午因肝癌病逝，年僅56歲離世令球迷震驚。王光輝15年中職生涯累積1009支安打、91轟、2成85打擊率，為兄弟隊史傳奇球星，他曾連續12年、合計13次入選明星賽，拿過3次明星賽MVP，手握1990年打擊王、6座最佳九人一壘手、3座金手套，兒子王威晨目前也是兄弟人氣球星。照片回顧「萬人迷」王光輝球場上點滴，讓球迷留下回憶。

【中央社／台北30日電】

前兄弟象隊退役名將王光輝今天早上因為肝癌病逝、享年56歲；媒體封他為「萬人迷」，私底下熟識友人都稱他「輝老大」，從球員教練到回歸父親身份，兒子王威晨不捨：「謝謝您，一直是這麼好的父親」。

王光輝出身花蓮太巴塱，剛開始接觸棒球母親也很反對，也曾因為要打棒球差點釀成家庭革命，但王光輝「越不讓我打、我越要打」的個性，每天偷偷把球具藏在書包內假裝去上學，這份對於棒球的執著，成就後來大家熟識的「萬人迷」。

王光輝業餘時期曾打過世界青棒錦標賽、入選世界盃棒球賽、亞洲棒球錦標賽、洲際盃中華成棒代表隊，1988年被選入漢城奧運棒球項目中華代表隊，1988年加入兄弟飯店棒球隊、成為職棒兄弟象隊創隊元老。

1990年3月17日職棒元年開幕戰，王光輝擔任兄弟象隊開路先鋒第一棒、守二壘，王光輝曾回憶說，過去業餘時期多打中心棒次，開幕首戰擔任開路先鋒很意外，但可以成為兄弟隊史、第一個站上職棒打擊區的球員，無論有沒有打到、都是歷史，感到很驕傲。

王光輝職棒元年就打出單季73安、打擊率3成42好成績，成為中職史上首名打擊王，曾經的隊友、現任富邦悍將隊總教練洪一中曾開玩笑說，王光輝感覺都沒什麼在練球，但天份真的很好，爆發力和打擊能力真的沒話講，王光輝後來也成為「一代象」不動4棒。

王光輝職棒生涯拿下不少獎項，從1990年起連續12年入選中職明星賽，1992年至1997年完成中職最佳9人一壘手6連霸，3度拿下中職金手套一壘手獎，職棒生涯15年，總計968場出賽，敲出1009支安打、91發全壘打，打擊率2成85，2004年6月26日回到故鄉花蓮舉辦引退賽、告別球員生涯。

王光輝退役之後擔任兄弟隊打擊教練，2007年接下總教練職務，王光輝執教生涯共224場，戰績108勝111敗5和，在2009年季中離任，之後陸續擔任兄弟二軍總教練、打擊教練，2010年離開職棒體系。

王光輝離開職棒體系後，回到故鄉花蓮擔任玉里高中青棒隊總教練，之後又陸續接任中信金融管理學院、台灣光觀學院、大漢技術學院棒球隊總教練。

王光輝2004年職棒引退賽、當時才國中的王威晨到場獻花，11年後、2015年季中選秀、王威晨被中信兄弟隊指名，與爸爸一樣披上黃衫。

身為「星二代」王威晨的表現備受注目，剛開始媒體都以「王光輝的兒子」介紹王威晨，王威晨在場上慢慢打出亮眼表現，2018、2019年拿下盜壘王，2019、2020年完成金手套三壘手2連霸，2020年同時也拿下最佳9人三壘手獎。

王光輝受訪時多次談起兒子，分享看著王威晨遇到挫折、最後進到職棒打出好成績，王光輝不改幽默地笑說：「以前大家都說王威晨是王光輝的兒子，看來以後換大家叫我『王威晨的爸爸了』」，言談間充滿驕傲；除了王威晨外、小兒子王威倫也畢業於棒球青棒名校穀保家商。

王威晨曾多次表示，只要是爸爸的紀錄、有機會都想要超越，不久前才說要以超越爸爸千安紀錄，但爸爸沒能等到那天。

王光輝去年確診肝癌已經是後期，持續各種治療後，近幾個月病情加劇，26日轉入安寧病房，今天早上逝世，棒球界人士聽到口中的「輝老大」逝世，都十分難過，也不忘互相提醒保重身體，王威晨個人粉絲頁上也留下文字，「謝謝您，一直都是那麼好的前輩，一直都是那麼好的教練，一直都是那麼好的榜樣，一直都是那麼好的父親。」