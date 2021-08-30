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圖輯／告別人生的球場 回顧兄弟象「萬人迷」王光輝英姿

攝影中心 / 記者高彬原／台北即時報導
2004年，萬人迷王光輝手握擊出過千安的球棒，細數眼前琳瑯滿目的獎盃。圖／本報系資料照
2004年，萬人迷王光輝手握擊出過千安的球棒，細數眼前琳瑯滿目的獎盃。圖／本報系資料照

兄弟象隊人稱「萬人迷」的王光輝，今天上午因肝癌病逝，年僅56歲離世令球迷震驚。王光輝15年中職生涯累積1009支安打、91轟、2成85打擊率，為兄弟隊史傳奇球星，他曾連續12年、合計13次入選明星賽，拿過3次明星賽MVP，手握1990年打擊王、6座最佳九人一壘手、3座金手套，兒子王威晨目前也是兄弟人氣球星。照片回顧「萬人迷」王光輝球場上點滴，讓球迷留下回憶。

【中央社／台北30日電】

前兄弟象隊退役名將王光輝今天早上因為肝癌病逝、享年56歲；媒體封他為「萬人迷」，私底下熟識友人都稱他「輝老大」，從球員教練到回歸父親身份，兒子王威晨不捨：「謝謝您，一直是這麼好的父親」。

王光輝出身花蓮太巴塱，剛開始接觸棒球母親也很反對，也曾因為要打棒球差點釀成家庭革命，但王光輝「越不讓我打、我越要打」的個性，每天偷偷把球具藏在書包內假裝去上學，這份對於棒球的執著，成就後來大家熟識的「萬人迷」。

王光輝業餘時期曾打過世界青棒錦標賽、入選世界盃棒球賽、亞洲棒球錦標賽、洲際盃中華成棒代表隊，1988年被選入漢城奧運棒球項目中華代表隊，1988年加入兄弟飯店棒球隊、成為職棒兄弟象隊創隊元老。

1990年3月17日職棒元年開幕戰，王光輝擔任兄弟象隊開路先鋒第一棒、守二壘，王光輝曾回憶說，過去業餘時期多打中心棒次，開幕首戰擔任開路先鋒很意外，但可以成為兄弟隊史、第一個站上職棒打擊區的球員，無論有沒有打到、都是歷史，感到很驕傲。

王光輝職棒元年就打出單季73安、打擊率3成42好成績，成為中職史上首名打擊王，曾經的隊友、現任富邦悍將隊總教練洪一中曾開玩笑說，王光輝感覺都沒什麼在練球，但天份真的很好，爆發力和打擊能力真的沒話講，王光輝後來也成為「一代象」不動4棒。

王光輝職棒生涯拿下不少獎項，從1990年起連續12年入選中職明星賽，1992年至1997年完成中職最佳9人一壘手6連霸，3度拿下中職金手套一壘手獎，職棒生涯15年，總計968場出賽，敲出1009支安打、91發全壘打，打擊率2成85，2004年6月26日回到故鄉花蓮舉辦引退賽、告別球員生涯。

王光輝退役之後擔任兄弟隊打擊教練，2007年接下總教練職務，王光輝執教生涯共224場，戰績108勝111敗5和，在2009年季中離任，之後陸續擔任兄弟二軍總教練、打擊教練，2010年離開職棒體系。

王光輝離開職棒體系後，回到故鄉花蓮擔任玉里高中青棒隊總教練，之後又陸續接任中信金融管理學院、台灣光觀學院、大漢技術學院棒球隊總教練。

王光輝2004年職棒引退賽、當時才國中的王威晨到場獻花，11年後、2015年季中選秀、王威晨被中信兄弟隊指名，與爸爸一樣披上黃衫。

身為「星二代」王威晨的表現備受注目，剛開始媒體都以「王光輝的兒子」介紹王威晨，王威晨在場上慢慢打出亮眼表現，2018、2019年拿下盜壘王，2019、2020年完成金手套三壘手2連霸，2020年同時也拿下最佳9人三壘手獎。

王光輝受訪時多次談起兒子，分享看著王威晨遇到挫折、最後進到職棒打出好成績，王光輝不改幽默地笑說：「以前大家都說王威晨是王光輝的兒子，看來以後換大家叫我『王威晨的爸爸了』」，言談間充滿驕傲；除了王威晨外、小兒子王威倫也畢業於棒球青棒名校穀保家商。

王威晨曾多次表示，只要是爸爸的紀錄、有機會都想要超越，不久前才說要以超越爸爸千安紀錄，但爸爸沒能等到那天。

王光輝去年確診肝癌已經是後期，持續各種治療後，近幾個月病情加劇，26日轉入安寧病房，今天早上逝世，棒球界人士聽到口中的「輝老大」逝世，都十分難過，也不忘互相提醒保重身體，王威晨個人粉絲頁上也留下文字，「謝謝您，一直都是那麼好的前輩，一直都是那麼好的教練，一直都是那麼好的榜樣，一直都是那麼好的父親。」

1996年職棒兄弟象隊於龍潭兄弟棒球場進行集訓。圖中為王光輝。圖／本報系資料照
1996年職棒兄弟象隊於龍潭兄弟棒球場進行集訓。圖中為王光輝。圖／本報系資料照
1991年3月31日職棒味全龍、兄弟象之戰，兄弟象隊以11比6擊敗味全，兄弟象隊王光輝場上露出笑容。圖／本報系資料照
1991年3月31日職棒味全龍、兄弟象之戰，兄弟象隊以11比6擊敗味全，兄弟象隊王光輝場上露出笑容。圖／本報系資料照
2004年王光輝引退，球迷不捨。圖／本報系資料照
2004年王光輝引退，球迷不捨。圖／本報系資料照
1986年王光輝。圖／本報系資料照
1986年王光輝。圖／本報系資料照
1992年職棒兄弟象隊王光輝與家人。圖／本報系資料照
1992年職棒兄弟象隊王光輝與家人。圖／本報系資料照
2004年兄弟象萬人迷王光輝在引退典禮中拿著自己的公仔留影紀念。圖／本報系資料照
2004年兄弟象萬人迷王光輝在引退典禮中拿著自己的公仔留影紀念。圖／本報系資料照
1991年，王光輝（左二）所率領的家族「打手」名揚四海，不止在中華國家代表隊裡居重要地位，而且多次在國際賽中建功。圖／本報系資料照
1991年，王光輝（左二）所率領的家族「打手」名揚四海，不止在中華國家代表隊裡居重要地位，而且多次在國際賽中建功。圖／本報系資料照
1990年， 「封殺，快傳一壘，雙殺」，守備率高達9成71的王光輝，是兄弟象策動雙殺的內野大將。圖／本報系資料照
1990年， 「封殺，快傳一壘，雙殺」，守備率高達9成71的王光輝，是兄弟象策動雙殺的內野大將。圖／本報系資料照
1990年，兄弟職棒隊4月7日以2比1力克統一隊，保持連續五戰不敗紀錄，兄弟象隊王光輝上場打擊。圖／本報系資料照
1990年，兄弟職棒隊4月7日以2比1力克統一隊，保持連續五戰不敗紀錄，兄弟象隊王光輝上場打擊。圖／本報系資料照
2004年兄弟象萬人迷王光輝在引退典禮中拿著自己的公仔與隊友們跟觀眾致意。圖／本報系資料照
2004年兄弟象萬人迷王光輝在引退典禮中拿著自己的公仔與隊友們跟觀眾致意。圖／本報系資料照
2018年王光輝賽前現身替兒子王威晨鼓勵。圖／本報系資料照
2018年王光輝賽前現身替兒子王威晨鼓勵。圖／本報系資料照
2000年，王光輝抓起台北棒球場一壘邊的紅土，和它們告別。圖／本報系資料照
2000年，王光輝抓起台北棒球場一壘邊的紅土，和它們告別。圖／本報系資料照
2004年兄弟象萬人迷王光輝在滿場球迷的引退全壘打賽中擊出全壘打。圖／本報系資料照
2004年兄弟象萬人迷王光輝在滿場球迷的引退全壘打賽中擊出全壘打。圖／本報系資料照
1992年職棒三年兄弟象出戰三商虎，王光輝。圖／本報系資料照
1992年職棒三年兄弟象出戰三商虎，王光輝。圖／本報系資料照
1994年6月，兄弟象隊2比1力克統一獅隊，這場比賽只進行了1小時57分，創下當時我國職棒史上最短比賽的紀錄。圖為兄弟象隊球員吳俊達(中)、兄弟象隊球員王光輝(右)。圖／本報系資料照
1994年6月，兄弟象隊2比1力克統一獅隊，這場比賽只進行了1小時57分，創下當時我國職棒史上最短比賽的紀錄。圖為兄弟象隊球員吳俊達(中)、兄弟象隊球員王光輝(右)。圖／本報系資料照
2008年，中華職棒季後挑戰賽兄弟對Ｌａ　Ｎｅｗ第三戰，在台北天母球場最後由兄弟以十比三拿下總冠軍賽資格，總教練王光輝（中）帶著球員繞場跟全場觀眾致意。圖／本報系資料照
2008年，中華職棒季後挑戰賽兄弟對Ｌａ　Ｎｅｗ第三戰，在台北天母球場最後由兄弟以十比三拿下總冠軍賽資格，總教練王光輝（中）帶著球員繞場跟全場觀眾致意。圖／本報系資料照
1996年職棒兄弟象隊王光輝。圖／本報系資料照
1996年職棒兄弟象隊王光輝。圖／本報系資料照
1994年職棒兄弟象隊集訓，圖為兄弟象王光輝接受練習。圖／本報系資料照
1994年職棒兄弟象隊集訓，圖為兄弟象王光輝接受練習。圖／本報系資料照
1993年職棒四年，王光輝上場打擊。圖／本報系資料照
1993年職棒四年，王光輝上場打擊。圖／本報系資料照
1994年職棒五年，兄弟象以九比八險勝俊國熊。圖為葛雷諾(右)、王光輝(左)。圖／本報系資料照
1994年職棒五年，兄弟象以九比八險勝俊國熊。圖為葛雷諾(右)、王光輝(左)。圖／本報系資料照
2001年王光輝完成1000安打紀錄。圖／本報系資料照
2001年王光輝完成1000安打紀錄。圖／本報系資料照
1990年職棒元年，兄弟象對三商虎，圖為兄弟象隊王光輝在第7局擊出全壘打，跑回本壘接受歡呼的情景。圖／本報系資料照
1990年職棒元年，兄弟象對三商虎，圖為兄弟象隊王光輝在第7局擊出全壘打，跑回本壘接受歡呼的情景。圖／本報系資料照
2001年王光輝等待「千安」到手。圖／本報系資料照
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1987年中日棒球邀請賽於高雄立德棒球場舉行，中華藍白兄弟鬩牆，中華籃以2比0擊敗中華白，圖為中華藍打者王光輝。圖／本報系資料照
1987年中日棒球邀請賽於高雄立德棒球場舉行，中華藍白兄弟鬩牆，中華籃以2比0擊敗中華白，圖為中華藍打者王光輝。圖／本報系資料照
1992年花東職棒聯誼會前往北富國小指導小球員攻守基本動作。圖為王光輝指揮小球員們如何當個好一壘手。圖／本報系資料照
1992年花東職棒聯誼會前往北富國小指導小球員攻守基本動作。圖為王光輝指揮小球員們如何當個好一壘手。圖／本報系資料照
1998年中華職棒九年象虎戰，三商虎以12：6擊敗兄弟象。圖為王光輝（右）坐在一壘壘包休息。圖／本報系資料照
1998年中華職棒九年象虎戰，三商虎以12：6擊敗兄弟象。圖為王光輝（右）坐在一壘壘包休息。圖／本報系資料照
1992年兄弟象隊靠王光輝的一支再見安打，以9比8打敗聯軍，奪得職棒史上第一個金冠軍，汪俊郎死命抱著王光輝，一副「愛死你」的表情，王光輝回到休息區 ，也遭受隊友香檳洗禮。圖／本報系資料照
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1987年中華成棒隊報到後前往新生公園棒球場練球，王光輝(左)、呂明賜(右)。圖／本報系資料照
1987年中華成棒隊報到後前往新生公園棒球場練球，王光輝(左)、呂明賜(右)。圖／本報系資料照
1991年兄弟職棒隊以9比4擊敗味全隊，成為唯一勝率超過5成的隊伍，圖為兄弟象王光輝。圖／本報系資料照
1991年兄弟職棒隊以9比4擊敗味全隊，成為唯一勝率超過5成的隊伍，圖為兄弟象王光輝。圖／本報系資料照
1992年兄弟球團舉辦保齡球賽，邀請隊員參加，洪一中拿下三局最高分及配對賽雙料冠軍。圖為李居明(左起)、洪一中、吳復連、江仲豪、王光輝。圖／本報系資料照
1992年兄弟球團舉辦保齡球賽，邀請隊員參加，洪一中拿下三局最高分及配對賽雙料冠軍。圖為李居明(左起)、洪一中、吳復連、江仲豪、王光輝。圖／本報系資料照
1990年職棒元年，兄弟象對味全龍，王光輝在刺殺跑往二壘的跑者後，快速將球傳往一壘企圖完成雙殺的畫面。圖／本報系資料照
1990年職棒元年，兄弟象對味全龍，王光輝在刺殺跑往二壘的跑者後，快速將球傳往一壘企圖完成雙殺的畫面。圖／本報系資料照
1992年，兄弟強棒王光輝打球架勢十足，打高爾夫像打棒球，上場不忘「扛」著球棒。圖／本報系資料照
1992年，兄弟強棒王光輝打球架勢十足，打高爾夫像打棒球，上場不忘「扛」著球棒。圖／本報系資料照
2004年兄弟象萬人迷王光輝在引退全壘打賽中，擊出全壘打後向觀眾致意。圖／本報系資料照
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中職 中信兄弟 王光輝

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