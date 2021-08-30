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中職／猛快表現不佳加想家 猿隊給機票換狂威上

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
桃猿送走洋投猛快。 聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影
桃猿送走洋投猛快。 聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影

樂天桃猿隊確定割捨洋投猛快，今天已將他註銷，註冊新洋投狂威，還不曾在二軍出賽的他，將直接於一軍「開箱」。

猿隊今天宣布，猛快因表現不如預期，加上在外發展因疫情延宕也有思鄉情緒，因此球團與之解約，空缺預計由右投狂威遞補。球團也讚猛快是一名非常敬業的球員，自我要求高而且融入團隊，感謝他為球隊的貢獻。

猛快本季出賽10場（9場先發），繳出1勝3敗、防禦率6.00並不及格，前役對味全龍隊只投1.2局失6分，隔天被下放二軍，這一戰也讓他成為領機票的最熱門人選。

今天球員異動公布，猛快確定解約，第4個洋將名額改註冊狂威，他也預計將在明天桃園球場先發，雖然不曾在二軍亮相，但總教練曾豪駒透露，在實戰中看到的狂威有不錯的能力。

註銷猛快後，猿隊目前陣中共有4位洋投，一軍已有歐飛登及下半季扛起終結者的豪勁，本周狂威加入戰線，二軍還有霸林爵。

樂天桃猿 曾豪駒

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