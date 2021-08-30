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中職／王光輝史上首位打擊王 後輩永遠無法取代

聯合報 / 記者藍宗標／台北即時報導
王光輝是「一代象」指標球星，也曾擔任兄弟隊總教練。 聯合報系資料照
王光輝是「一代象」指標球星，也曾擔任兄弟隊總教練。 聯合報系資料照

中信兄弟隊前總教練、擁有「萬人迷」封號的王光輝，今天因為肝癌病逝，年僅56歲過世；對很多老球迷來說，王光輝是讓人永遠無法忘記的第一代職棒巨星，他在中職元年奪下史上首座打擊王頭銜，也是永遠無法被取代的偉大紀錄。

出身輔大棒球隊的王光輝，在1990年中職正式開打前，就是兄弟飯店棒球隊的球員，他在中職元年球季賽最後一戰逆轉情勢，擊敗味全龍隊洋砲馬斯，以打擊率3成42奪下史上首座打擊王，相信很多老球迷至今仍有深刻印象。

1990年10月13日在台北市立棒球場進行的龍象大戰，是中職當年球季賽倒數第2戰，馬斯賽前打擊率3成41在全聯盟排名龍頭，此役沒有上場；王光輝以替補身分亮相，1打數1安打，9局上無人出局，壘上沒有跑者，龍隊投手林光宏故意四壞球保送王光輝，引發象迷反彈，把一堆垃圾丟進球場抗議。

龍隊為了確保馬斯奪下打擊王，故意不讓王光輝有打擊機會，王光輝打擊率從3成37升至3成39，仍以些微差距落後馬斯。

隔天是球季賽最後一天，兩場比賽都在台北市立棒球場進行，象隊午場對三商虎之戰，王光輝再度抱傷上陣；他其實在10月7日對統一獅之戰第6局受傷，球季賽最後兩戰都在身體狀況不是最好的情況下，奮戰不懈拚了，結果最後一戰3打數2安打、攻下兩分打點，打擊率也從3成39升至3成42，成為全聯盟榜首。

馬斯最後一戰毫無退路，對獅隊之戰擔任指定打者，3個打數掛零、被保送1次，打擊率降為3成37，以年度排名第2收尾，王光輝成為中職史上首位打擊王，季末再度拿出真正實力， 證明自己是超級強打者。

王光輝這座打擊王不但抱回40萬元的高額獎金，更讓球迷興奮的是，當時虎隊超人氣洋砲鷹俠以18支全壘打、58分打點奪走雙冠王，王光輝能否擊敗馬斯，為本土球員留下重大獎項，成為中職元年季末最大焦點，他忍著腿傷的不舒服，硬是拚下打擊王，開創職棒史上第一個傳奇事蹟。

中職 中信兄弟

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