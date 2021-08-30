中職／王光輝病逝 中信兄弟遺憾、盼外界給王威晨空間

兄弟象隊傳奇球星、「萬人迷」王光輝因肝癌病逝，年僅56歲離世，消息令人震驚。兒子王威晨目前效力中信兄弟隊，球團表示，將會協助後續事項，也希望外界給予王威晨及家屬一點空間與時間。

王光輝的15年中職球員生涯都獻給兄弟，也曾擔任過兄弟總教練，而王威晨在2015年選秀獲兄弟第13輪挑選，跟進父親披上黃衫，成為中職首對父子檔寫下佳話。

王威晨更寫下後段選秀順位逆襲奇蹟，如今已是兄弟看板球星，堪稱「萬人迷2.0」，過去王威晨是「王光輝的兒子」，他用表現讓王光輝成為「王威晨的爸爸」，也讓父親倍感驕傲。

今天上午王光輝不敵病魔離開人世，王威晨已向球團告假返家。球團表示，一早接獲這個沉痛的訊息，非常遺憾，身受球迷喜愛且敬重的王光輝前輩離開了大家。謝謝大家對王威晨的關心，也希望大家給家屬一點時間與空間整理，今天球隊是休假日，關於後續相關協助事項，球團與威晨討論後會再向外界說明。