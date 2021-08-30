聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／王光輝病逝 中信兄弟遺憾、盼外界給王威晨空間
兄弟象隊傳奇球星、「萬人迷」王光輝因肝癌病逝，年僅56歲離世，消息令人震驚。兒子王威晨目前效力中信兄弟隊，球團表示，將會協助後續事項，也希望外界給予王威晨及家屬一點空間與時間。
王光輝的15年中職球員生涯都獻給兄弟，也曾擔任過兄弟總教練，而王威晨在2015年選秀獲兄弟第13輪挑選，跟進父親披上黃衫，成為中職首對父子檔寫下佳話。
王威晨更寫下後段選秀順位逆襲奇蹟，如今已是兄弟看板球星，堪稱「萬人迷2.0」，過去王威晨是「王光輝的兒子」，他用表現讓王光輝成為「王威晨的爸爸」，也讓父親倍感驕傲。
今天上午王光輝不敵病魔離開人世，王威晨已向球團告假返家。球團表示，一早接獲這個沉痛的訊息，非常遺憾，身受球迷喜愛且敬重的王光輝前輩離開了大家。謝謝大家對王威晨的關心，也希望大家給家屬一點時間與空間整理，今天球隊是休假日，關於後續相關協助事項，球團與威晨討論後會再向外界說明。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言