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中職／王光輝病逝 王威晨43字感謝父親「那麼好的前輩、教練、榜樣」

聯合新聞網 / 綜合報導
王光輝（左）曾帶著還在念穀保家商的王威晨（右）一起參加關懷盃。 聯合報系資料照
王光輝（左）曾帶著還在念穀保家商的王威晨（右）一起參加關懷盃。 聯合報系資料照

兄弟象隊一代名將、人稱「萬人迷」的王光輝，今天上午因癌症病逝，年僅56歲離世令球迷震驚。王光輝兒子王威晨也發文感謝父親，「謝謝您，一直是那麼好的前輩、教練、榜樣、父親」。短短43字令許多球迷鼻酸，紛紛留言為王威晨打氣。

王光輝今日病逝，兒子王威晨今日於臉書發文，「謝謝您，一直都是那麼好的前輩，一直都是那麼好的教練，一直都是那麼好的榜樣，一直都是那麼好的父親」。

臉書粉專中信兄弟王威晨小編也在文中補充表示，「威晨一直以來都是習慣報喜不報憂，遇到任何事情任何狀況，不喜歡讓大家擔心，不喜歡為自己找藉口，不討拍、不解釋、不多講」。

貼文指出，「也或許是父親一直以來帶給威晨的榜樣，『問題不大』是輝老大的口頭禪，『沒事啦』也是威晨的習慣，去年季末輝老大確診肝癌已是後期階段...，威晨震驚、難過、許多的不知所措，但輝老大不希望太多人知道，也不希望大家為他擔心」。

小編指出「（王光輝）持續的嘗試了各種治療後，幾個月前病情逐漸加劇，在週四轉入安寧病房，在今早離開了苦痛...，這段期間許多訪問提及父親時，威晨被問到依舊努力笑著回答，因為跟父親的回憶都是那樣美好，在場上依然努力專注、拼勁全力。

因為威晨知道這個時候，自己更不能被打倒，母親和家人需要威晨，替父親扛起一家之主的角色，父親也更不會是那麼希望的，很難面對也很難調適，但相信威晨很快會以一句『沒事的』，努力勇敢、更加堅強，讓我們就默默的在威晨身後，當威晨溫暖而強大的力量」。

球迷們也紛紛為王威晨打氣，留言「我最喜歡的萬人迷輝哥，一路好走」、「永遠忘不了，多年前，輝爸爸打全壘打時，親手送給我娃娃，還出來幫我親手簽名」、「天下無不散的宴席，縱使親人也一樣，希望萬人迷輝總的奮戰精神，在所有球員心中都是最高典範，新生代萬人迷威晨繼續延續下去，節哀，加油」。

癌症 中信兄弟

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