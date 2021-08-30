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日職／「滿壘男」王柏融助火腿打垮西武 兩隊監督都有話說

聯合新聞網 / 綜合報導
王柏融打出清壘安打。 資料照(擷圖自推特)
王柏融打出清壘安打。 資料照(擷圖自推特)

日本火腿上週末對上西武的兩場比賽，王柏融都有長打演出，帶領火腿隊發揮進攻火力，最終在系列賽中對西武取得2勝1和的佳績。賽後兩隊的總教練，都對自家子弟兵的表現有著各自的看法。

根據日本媒體「日刊體育」報導，王柏融在28日的比賽中，於滿壘場面下敲出2分打點二壘打，30日也在滿壘時打出清壘的3分打點二壘打，累計滿壘打擊率來到5成45，盛讚王柏融是「滿壘男」。

對於王柏融能夠敲出適時一擊，幫助球隊得分，火腿總教練栗山英樹稱讚王柏融「感覺有稍微找回來了」。王柏融則表示「為了記住打擊手感，自己不斷練習再練習」。

至於因為投手大量失分，無法拿下勝利的西武隊，則點出投手群最大的問題，在於保送過多。日本媒體「Full-Count」報導，西武總教練辻發彥指出，即使火力也有發揮，但就算比分追上，投手還是容易被對方纏鬥，最後保送上壘，造成大量掉分的狀況。

西武本季的團隊四壞球保送次數來到417次，而第二名的軟銀才344次，差距幅度相當明顯。西武的團隊防禦率3.98也是聯盟最低。辻發彥監督認為，投手群應該要更加大膽地進攻，畢竟對方也是可能有打不好，或擊球被美技沒收的可能。投手群想要進步，首先就得減少四壞球保送的出現。

王柏融 日本火腿 西武

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