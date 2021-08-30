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中職／兄弟永遠的「萬人迷」 56歲王光輝肝癌病逝

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
兄弟象隊一代名將「萬人迷」王光輝，因癌症病逝。 聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影
兄弟象隊一代名將「萬人迷」王光輝，因癌症病逝。 聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影

兄弟象隊一代名將、人稱「萬人迷」的王光輝，今天上午因肝癌病逝，年僅56歲離世令球迷震驚。

王光輝是象隊創隊元老，也一直都是人氣球星，2004年6月26日退役後，續留兄弟擔任教練，2007到2009年季中曾擔任總教練兩年半，後因戰績不佳主動請辭，改於二軍任教。

王光輝在2010年底轉進業餘執教，近年則回到花蓮帶隊，今年即初因身體健康因素請辭大漢學院棒球隊總教練，今天傳出離世消息。

王光輝15年中職生涯累積1009支安打、91轟、2成85打擊率，為兄弟隊史傳奇球星，他曾連續12年、合計13次入選明星賽，拿過3次明星賽MVP，手握1990年打擊王、6座最佳九人一壘手、3座金手套，兒子王威晨目前也是兄弟人氣球星。

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