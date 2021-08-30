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日職／「七個多月都一個人吃飯」 陳偉殷喜迎家人團聚

聯合新聞網 / 綜合報導
陳偉殷終於在日本跟家人團聚。 圖／擷自陳偉殷臉書
陳偉殷終於在日本跟家人團聚。 圖／擷自陳偉殷臉書

旅日棒球好手陳偉殷今年因傷所擾，大部分時間都待在阪神虎隊二軍，今年東京奧運日職休賽期間，他沒有回到台灣，而是選擇繼續留在日本，昨晚他在臉書放上自己跟家人團聚的照片，並寫道「這個擁抱，竟然等了227天！」

陳偉殷一家四口終於在日本團聚，他發文寫下：「我的手機裡面，有一個『一個人的晚餐』的相簿，這七個多月來，除了在球場吃飯之外，都是一個人吃飯，明天開始，終於又可以四個人一起吃晚餐了。」陳偉殷也放上與兩名兒子擁抱的照片，另一張則為寫著「Happy reunion」（重聚快樂）字樣的蛋糕。

陳偉殷本季僅在阪神一軍出賽2場，成績1勝0敗，在9.1局投球中送出7K、3次保送，防禦率3.86，近期都在二軍療養傷勢。

陳偉殷 阪神虎

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