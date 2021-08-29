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中職／廖健富致勝安桃猿搶勝 教頭讚能掌握機會很難得

中央社 / 台北29日電
桃猿隊廖健富有兩分打點，獲選單場最有價值球員。聯合報記者侯永全／攝影
桃猿隊廖健富有兩分打點，獲選單場最有價值球員。聯合報記者侯永全／攝影

樂天桃猿隊今天與富邦悍將隊交手，桃猿5局抓準機會搶分，廖健富敲出關鍵超前比數安打，率隊以7比5拿勝。桃猿總教練曾豪駒肯定能掌握機會：「年輕球員中算難得」。

中職樂天桃猿隊今天在新莊棒球場與富邦悍將交手，悍將1局靠著高國輝適時安打先馳得點，桃猿2局上靠著林承飛安打、送回追平分。

悍將2局下再起攻勢，靠著保送、李宗賢及蕭憶銘接連安打、林益全高飛犧牲打送回團隊第2分；4局下，再靠著失誤、林哲瑄安打、王正棠高飛犧牲打，取得3比1領先。

桃猿隊5局上反攻，靠著郭永維適時安打先追1分，廖健富一棒2分、幫助球隊超前比數，再靠著滾地球、朱育賢安打添分，單局攻下5分，奠定勝基。

悍將5局下靠著楊瑞承二壘打、投手失誤及接連安打追回2分。桃猿8局多添1分保險分。悍將比賽後半段無力追分，吞下下半季5連敗。

曾豪駒表示，先發投手張喜凱第5局處理球稍微急躁，所以多掉了2分。如果沒有危機出現，應該會讓張喜凱投完5局。

張喜凱說，下場後教練團有提醒，常常在兩好球、沒有壞球被敲出安打，還有第5局那個失誤處理，「如果守下來就沒有問題，是自己的問題，還要再修正。」

廖健富今天敲出超前比分安打、幫助球隊拿下勝利，獲選單場最有價值球員（MVP），廖健富表示，延賽期有慢慢修正打擊軌跡，跟球的時間可以短一點，現在越來越融入比賽的狀態；至於關鍵時刻當英雄，「我覺得就是碰巧、運氣好。」

曾豪駒指出，廖健富在面對場上狀況時策略很明確、心情很平穩，把球擊強、命中率也比別人高，這可能與過去高中階段養成的心態有關，有大賽經驗、心態正確，遇到狀況知道該怎麼攻擊，在年輕球員中算是難得。

廖健富 樂天桃猿

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