中職／東奧國手開出神巧合 有牌全輸、沒牌全贏

東京奧運國手們接力來到中職賽場，為下半季首周賽程擔任開球嘉賓，意外寫下一項神奇巧合，富邦悍將隊、樂天桃猿隊找來的開球國手們，有獎牌進袋的國手們開球合計6戰全敗，未取得獎牌的國手則是開了2場都贏。

悍將隊本周5戰的開球嘉賓，依序找來舉重女子59公斤級金牌郭婞淳、射箭男團銀牌湯智鈞、跆拳道女子57公斤銅牌羅嘉翎、桌球混雙銅牌林昀儒、柔道男子60公斤級銀牌楊勇緯。

全數都是有獎牌在手的國手們，但悍將隊的戰果不給面子，本周5戰全敗，且把其他4隊都輸了一輪。

猿隊本周在桃園球場有4場主場賽事，僅首戰未邀奧運國手開球，接下來3戰依序為羽球男雙金牌王齊麟和李洋、射擊「證件妹」吳佳穎、網球「台灣一哥」盧彥勳。

猿隊在金牌組合「麟洋配」開球的一戰，以8：9不敵味全龍隊，接下來兩戰則是贏球，而開球嘉賓吳佳穎在25公尺火藥手槍取得第5，盧彥勳則在男單首輪止步，未奪牌國手的開球主場球隊勝率是100%。