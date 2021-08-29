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中職／豪勁關門2局奪勝 賴鴻誠背部抽筋只投7球退場

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
豪勁贏得勝投。 擷圖自畫面
豪勁贏得勝投。 擷圖自畫面

樂天桃猿隊今天以7：5擊敗富邦悍將隊，下半季持續逞凶，張喜凱先發4.2局無法取得勝投資格，洋投豪勁「關門」2局、無失分，因貢獻度拿下勝投。

悍將隊先發投手游霆崴前4局僅失1分，第5局釀成滿壘，郭永維、廖健富都補上安打，廖健富一棒帶有2分打點逆轉戰局，也打退了游霆崴，優瑪接手後多掉2分，同樣算在游霆崴帳上，游霆崴先發4.1局、失6分都是責失分。

加上這2分打點，廖健富8月已掃回18分打點，關鍵時刻建功成功率高，總教練曾豪駒也讚：「他在狀況來時心情滿平穩，設定很明確，只想要把球擊強，命中率會比較高。」

曾豪駒指出，或許是他在高中時期的養成，就有當家四棒的感覺，進職棒後也有大賽經驗，「累積下來，可以平穩去面對，遇到狀況知道怎樣攻擊，這是滿難得可以在年輕球員身上看到。」

猿隊由張喜凱先發，5局下被敲3安打、多掉2分，最終未能完成5局投球，以4.2局、失5分（責失2分）退場。

曾豪駒表示，張喜凱前4局內容不差，第3局被打到腳後也還是說他可以，「奮戰精神很棒！」可惜的是，「他今天是有機會拿勝投，但處理一顆球比較急躁，讓對方有機會多得兩分。」張喜凱差1個出局數，沒取得勝投資格。

左投賴鴻誠6局下登板，面對王正棠、高國輝連兩棒都是左外野飛球出局，卻在此時因身體不適換投，此戰僅投7球就退場。

曾豪駒賽後透露他的傷勢狀況，「他的背有點抽筋，所以不讓他繼續投，若後續傷到影響更大。」而豪勁今天原本就預計把關2局，並非受到賴鴻誠提前退場影響，曾豪駒表示，「這是本周最後一場，有贏的機會的話，這場比賽就是預計要讓豪勁投兩局。」

曾豪駒 游霆崴 張喜凱

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