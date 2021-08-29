快訊

找BNT談判明年為台灣保留3000萬劑 郭台銘：獲不錯回應

火箭襲擊喀布爾機場西北方民宅 一童死亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／怎麼贏球？悍將單周5連敗、輸4隊寫難堪「大滿貫」

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦教頭洪一中。 擷圖自畫面
富邦教頭洪一中。 擷圖自畫面

富邦悍將隊今天再以5：7輸給樂天桃猿隊，單周5戰全敗，依序輸給中信兄弟隊2場以及統一獅、味全龍、猿隊各1場，完成單周輸球「大滿貫」。

悍將隊此役前4局打下3分、全場進帳5分，已是團隊在下半季得分最多的一戰，但碰上近況超凶狠的「暴力猿」打線，分數完全不夠花。

悍將隊先發投手游霆崴前4局僅失1分，第5局先因1安打、2保送擠成滿壘，郭永維、廖健富都補上安打，廖健富一棒帶有2分打點逆轉戰局，也打退了游霆崴，優瑪接手後多掉2分，同樣算在游霆崴帳上，游霆崴先發4.1局、失6分都是責失分。

猿隊由張喜凱先發，5局下被敲3安打、多掉2分，最終未能完成5局投球，以4.2局、失5分（責失2分）退場，未能取得勝投資格。

悍將隊下半季首周的5戰全敗，中職前一次有球隊單周全敗且把其他球隊都輸了一輪，發生在2016年6月14到19日，為悍將隊的前身義大犀牛隊，但當時仍為4隊規模，悍將隊本周「加碼」多輸1隊。

游霆崴 廖健富

延伸閱讀

中職／陳俊秀8月打擊率近5成 「盲選」單月MVP挑廖健富

中職／悍將正慘還少2強棒 高國麟瞄準下周健康回歸

中職／扶龍命！鞏冠首秀「猛打賞+陽春砲」擒猿

中職／游霆崴5勝有4勝來自兄弟 「曾被打爆會做改變」

相關新聞

中職／怎麼贏球？悍將單周5連敗、輸4隊寫難堪「大滿貫」

富邦悍將隊今天再以5：7輸給樂天桃猿隊，單周5戰全敗，依序輸給中信兄弟隊2場以及統一獅、味全龍、猿隊各1場，完成單周輸球...

中職／搞錯規則 胡智為初登板挨轟不完美

統一獅隊今年選秀會第一指名旅美投手胡智為今晚初登板，面對中信兄弟隊前6局僅失1分，7局續投挨轟多掉1分，原來是教練團的美...

中職／呂彥青「快閃」初登板 投2球0.1局無失分

中信兄弟隊選秀會第一指名呂彥青今晚「開箱」，在8局下2出局、一壘有人時上場，僅投了2球就抓到出局數，也因兄弟最終以2：3...

中職／陳鏞基把握「多一次機會」 關鍵安擊敗兄弟

統一獅隊今晚在主場迎戰中信兄弟隊，兩隊本土投手都展現王牌氣勢，獅隊初登板的胡智為投6局失2分，兄弟黃恩賜7.1局失2分，...

日職／滿壘大王！清壘打回3打點 王柏融：真是太好了

延續前一場開轟好手感，日職火腿隊台將王柏融今天在4局上敲出清壘二壘打，幫助球隊先馳得點，而且進帳3分打點，本季在滿壘時打...

中職／楊勇緯帥進新莊球場 自曝與大谷翔平有共通點

富邦悍將隊今天續邀東京奧運國手開球，「柔道男神」楊勇緯帥進新莊球場，穿上悍將隊1號球衣，站在投手丘上開球，他笑說：「想挑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。