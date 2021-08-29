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中職／怎麼贏球？悍將單周5連敗、輸4隊寫難堪「大滿貫」
富邦悍將隊今天再以5：7輸給樂天桃猿隊，單周5戰全敗，依序輸給中信兄弟隊2場以及統一獅、味全龍、猿隊各1場，完成單周輸球「大滿貫」。
悍將隊此役前4局打下3分、全場進帳5分，已是團隊在下半季得分最多的一戰，但碰上近況超凶狠的「暴力猿」打線，分數完全不夠花。
悍將隊先發投手游霆崴前4局僅失1分，第5局先因1安打、2保送擠成滿壘，郭永維、廖健富都補上安打，廖健富一棒帶有2分打點逆轉戰局，也打退了游霆崴，優瑪接手後多掉2分，同樣算在游霆崴帳上，游霆崴先發4.1局、失6分都是責失分。
猿隊由張喜凱先發，5局下被敲3安打、多掉2分，最終未能完成5局投球，以4.2局、失5分（責失2分）退場，未能取得勝投資格。
悍將隊下半季首周的5戰全敗，中職前一次有球隊單周全敗且把其他球隊都輸了一輪，發生在2016年6月14到19日，為悍將隊的前身義大犀牛隊，但當時仍為4隊規模，悍將隊本周「加碼」多輸1隊。
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