中職／陳鏞基把握「多一次機會」 關鍵安擊敗兄弟

統一獅隊今晚在主場迎戰中信兄弟隊，兩隊本土投手都展現王牌氣勢，獅隊初登板的胡智為投6局失2分，兄弟黃恩賜7.1局失2分，不過獅隊靠著陳鏞基的關鍵安打，最終以3：2拿下勝利。

陳鏞基在8局下敲出關鍵安打前，一顆擦棒界外的球，中信兄弟認為是揮棒落空三振而提出挑戰，陳鏞基表示：「當下在想，如果還有一次機會，我一定要把握住。」不過經電視輔助判決維持原判，讓他在下一球敲回勝利打點。

獅隊選秀第一指名胡智為出賽前，教練團設下60到70球的限制，不過他精簡的用球數，讓他只用了77球就投完6局，不料7局多投2顆，就被曾頌恩敲出陽春砲，最終以6局被敲7支安打、失2分的成績退場。

兄弟本土王牌黃恩賜今天僅在首局被陳傑憲敲出三壘打後，因滾地推進掉1分，接下來連賞對手6顆鴨蛋，不料8局續投被敲安，在對手犧牲推進成功後，退場休息。

接手的謝榮豪雖然讓林安可敲出外野界外飛球出局，但被蘇智傑敲安，丟掉追平分，接下來牽制變暴傳，讓蘇智傑上三壘，隨後陳鏞基的適時安打，將比數超前。

兄弟再換投，這回是第一指名的呂彥青登板，他只用2球，就讓施冠宇敲出游擊平飛球出局，不過也因兄弟9局上反攻未果，生涯初登板就以0.1局無失分作收。