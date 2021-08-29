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華南金控盃少棒賽／石正侑投打俱佳MVP 新北奪首冠

中央社 / 台北29日電
華南金控少棒賽新北奪冠。 華南金控少棒賽粉絲團
華南金控少棒賽新北奪冠。 華南金控少棒賽粉絲團

華南金控盃少棒賽冠軍戰新北市隊石正侑投打有表現，今天先發加後援總計投3局2分責失分，打擊方面單場敲5安、貢獻4分打點，率隊以16比14擊敗高雄市隊，拿下新北市隊華南少棒賽隊史首冠。

110年華南金控盃全國少棒錦標賽冠軍戰今天在亞太棒球場舉行，新北市隊與高雄市隊交手，新北市隊1局上靠著接連3安、1保送、2次守備失誤攻下3分。

新北市隊先發投手石正侑1局下有狀況、隊友守備也沒有幫忙，1個出局數沒有抓到、留下滿壘局面退場，高雄市隊首局靠著3安、3失誤攻下5分，超前比數。

新北市隊2局靠著接連4安、1失誤追回3分，高雄市隊2局下再起攻勢，一口氣打了11人次，靠著6安、1失誤攻下7分。

新北市隊3局追回1分，4局靠著單局5安、2保送，也打了12人次，一口氣追回8分，取得15比12領先；新北市隊6局靠著游子慶適時安打，送回團隊第16分，高雄市隊6局下半追回2分，但沒能延續攻勢、吞下敗仗。

石正侑今天擔任先發投手首局有狀況、提前退場，但比賽後半段4局再上場後援投球，雖然有掉分、但適時回穩，替球隊守住勝利，今天投球總計用62球投3局，被敲出7支安打，投出2次三振，失掉6分（2分責失分），打擊方面單場5安、4打點，投打有表現，拿下大會最有價值球員（MVP）。

今天季軍戰台東縣隊與台北市隊交手，台東縣隊林寺雲完投6局失掉4分（3分責失分），有效壓制對手打線，率隊以6比4拿下季軍。

華南金控盃少棒賽是原訂今年8月在台南舉行的Ｕ12世界盃棒球賽國內選拔賽，但比賽因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情預計延至2022年舉行。

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