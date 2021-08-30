中職／胡智為、曾峻岳降臨 不可忽視的西苑投手勢力

統一獅昨天「開箱」首輪指名大物投手胡智為，他先發不負眾望繳6局失2分好投，雖無緣拿勝投，但投球內容不俗，加上富邦悍將19歲小將曾峻岳，以及郭俊麟、劉家愷、江辰晏、施子謙、陳仕朋、游霆崴、鄭鈞仁，西苑青棒出身的許多優質投手，在中職已形成一股不可忽視的勢力。

胡智為成名很早，三級棒球時期多次入選國家代表隊，2012年西苑中學畢業即與美職雙城隊簽約，踏上旅美征途，後轉戰光芒、印地安人，2017、18年上過大聯盟，生涯出賽11場總計投23局，戰績1勝1敗、防禦率3.52，最快球速逼近160公里。

以胡智為的能力和資歷，放眼歷年選秀絕對有資格榮膺狀元，不過今年是「選秀大年」，前三順位球隊富邦悍將、樂天桃猿、中信兄弟，依序指名江少慶、陳冠宇、呂彥青，擁有第四順位選秀權的統一挑走胡智為，其實算是相當幸運，他的實力絕對不亞於江少慶，就看未來如何發展。

胡智為初登板面對中信兄弟隊，6局投球被打7支安打失2分，退場時雖然球隊落後，但獅隊最後演出逆轉勝。 圖／統一獅隊提供

曾峻岳是胡智為小8屆的西苑學弟，高三陷入低潮，直球均速僅在140公里左右在跑，使得去年高中畢業投入選秀，直到第七輪才獲富邦青睞，但他十分爭氣，靠著科學化訓練，球技與球速突飛猛進，能輕鬆飆破150公里，如今更接下球隊守護神重擔，防禦率不到2，表現相當亮眼。

胡智為的高中同學劉家愷原本是外野手，進職棒始終無法佔有一席之地，2018年球季結束遭富邦釋出，轉戰味全龍決定棄打從投，本季防禦率僅2.57，成為龍軍牛棚重要左投戰力。

劉家愷轉戰味全龍後改練投手，本季16場出賽拿下1勝3中繼成功，意外成為龍隊的牛棚奇兵。 圖／味全龍隊提供

郭俊麟在西苑大胡智為兩屆，身為2010年世青賽冠軍成員的他同樣成名甚早，也是國際賽常客，曾旅日發展多年，去年動右手肘韌帶置換手術，富邦仍願意以第二輪指名選進，目前持續積極練習，下半季有機會投入戰場，只要傷勢無虞且身手沒退化太多，可望在中職賽場有一番作為。

另外，統一施子謙曾奪新人王，隊友江辰晏只差1場先發，就能達成生涯百場先發里程碑，富邦先發輪值陳仕朋、游霆崴，出身西苑青棒的他們，在中職擔任先發各擁一片天。

施子謙(左)及江辰晏(右)同為統一獅隊近年的本土主力先發投手。 聯合報系資料照片

統一鄭鈞仁去年出賽63場，本季也登板33場，是獅子軍不可或缺的中繼投手，他與賴有亮的兒子、樂天桃猿右投賴智垣是高中同學，另外，中信兄弟陳柏豪、桃猿洪聖欽與吳丞哲也都來自西苑青棒，算一算，中職「西苑幫」投手多達13人。

順帶一提，西苑青棒也量產多名中職野手，包括捕手吉力吉撈．鞏冠(朱立人)、劉時豪、牛塏曄，還有野手林驛騰、董子浩、高淮安、張祐銘、黃韋盛與林瑞鈞。整體而言，「西苑幫」投手存在感在野手之上。

西苑高中是各項比賽的常勝軍，歷年來培養出眾多的職棒好手。 聯合報系資料照片

台中西苑青棒成立近20年，培育無數好手，曾奪高中木棒聯賽冠軍，近年在穀保、平鎮雙雄鼎立態勢下，西苑始終維持一定競爭力，讓列強不敢小覷，大本營櫻花球場訓練設施完善，讓西苑青少棒、青棒體系選手練球無後顧之憂。