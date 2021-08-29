中職／呂彥青「快閃」初登板 投2球0.1局無失分

中信兄弟隊選秀會第一指名呂彥青今晚「開箱」，在8局下2出局、一壘有人時上場，僅投了2球就抓到出局數，也因兄弟最終以2：3輸球，呂彥青的一軍初登板「快閃」結束。

兄弟先發投手黃恩賜前7局只被擊出6安打，失1分，8局續投後被敲安後，獅隊又犧牲推進，兄弟換謝榮豪接手，卻丟掉2分，讓獅隊反以3：2超前，也只抓到1個出局數。

兄弟只好派出呂彥青在2出局、一壘有人時登板，只用2球就解決施冠宇，讓他敲出游擊方向平飛球，由江坤宇跳起接殺。

兄弟9局上未能反撲成功，呂彥青的初登板就以0.1局作收，也意外成為今年選秀會首輪的四名投手中，在生涯初登板唯一未挨轟的人，不過局數差很大，江少慶投3局、陳冠宇5.1局、胡智為今天投了6局，在7局上挨轟退場。