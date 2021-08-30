日職／4連霸代價巨大 軟銀守護神接連出槌

過去一向傲人的勝利組牛棚會不會反而成為常勝軍軟銀反攻的最大罩門？雖然工藤公康監督在昨天敗給歐力士、系列賽1勝難求之後仍信心不減，認為接下來42場比賽球隊還有反攻能力，不過最近牛棚頻頻出狀況，加上岩崎翔昨天抹消登錄，勝利方程式中的兩大王牌森唯斗、莫伊尼洛（Livan Moinelo）又傷癒歸期未定。加上龍頭歐力士氣勢不見衰退，軟銀的連霸美夢的確已經籠罩上一層陰影。

加上昨天以3比6落敗，軟銀在剛結束對歐力士的系列賽只拿下1和2敗，不僅沒有辦法縮短與首位球隊歐力士之間的差距，反而被擴大到6場勝差，最快在9月1日就將失去自力封王的機會。這個系列賽會讓軟銀感到相當洩氣，尤其是牛棚的問題。

最近連續3年達成30次救援成功的森唯斗，從4月29日投完之後，直到8月21日才進行第一次的實戰，中間相隔近4個月之久。他原本是軟銀不動的守護神，受傷前也拿下8次救援成功、防禦率1.38的好成績，不過從新人球季的2014年起連續7年出賽超過50場、包括連兩年超過60場的消耗，讓他付出巨大的代價。

佈局投手莫伊尼洛也是類似的狀況，過去3年分別出賽49場、60場以及50場，今年還接受古巴國家隊徵招參加奧運資格賽而離隊一段時間。七月初他返回日本之後一軍出賽3場，卻在八月中旬傳出左手腕不適而進行調整。由於莫伊尼洛在受傷前也拿下7次中繼成功、防禦率0.39的優異成績，因此這兩名牛棚主力的脫離戰線對軟銀來說是相當大的傷害。

佈局投手莫伊尼洛也出現手肘不適問題，讓人不禁擔心軟銀牛棚會不會開始要出現大問題。 歐新社資料照片

2017年洋聯最佳中繼投手岩崎翔代班守護神開始表現不錯，卻在8月20日、21日對羅德連續兩天崩盤各失掉3分，因為右手肘的問題而在29日被登錄抹消，加上信心危機，已經讓軟銀教練團調度捉襟見肘。

週末對歐力士的系列賽軟銀必須對到山本由伸、宮城大彌這兩名目前洋聯最頂尖的投手，因此基本上2戰能搶下1勝，再拚第三戰是務實的打法。首戰軟銀雖然被山本由伸完封，不過軟銀到了第二戰從宮城大彌手中攻下1分，並且帶著2比1領先到第九局下，原本是照著理想的劇本在走，卻在九局下因為人手的問題，只能推出24日才搞砸勝利的三年級生板東湧梧登場。最後他被洋砲瓊斯（Adam Jones）擊出適時安打逼和，可說是一大重挫，而這也是目前軟銀牛棚的最佳寫照。

軟銀的救援防禦率2.53雖然還是洋聯第一，不過到8月28日為止，軟銀復賽之後場場重要，卻在12場比賽失掉的27分之中有10分是丟在第九局，這在過去幾年的軟銀身上是難以想像的狀況。爭冠重要時期，岩崎翔、森唯斗、莫伊尼洛目前都不在一軍的情況下更是充滿不安。

包含最近的日本一優勝四連霸（2017-2020年），軟銀過去7年拿下6次日本一，2011年之後最近10年的太平洋聯盟優勝錦旗也有高達半數的5次落入軟銀的手中，無疑是NPB最近10年的「最強軍團」。不過，連續幾年構築霸業的同時也開始逐漸付出代價，主力選手的受傷以及牛棚投手的過度使用導致爭冠重要時刻無法在第一線貢獻戰力。在千賀滉大復出而且狀況回穩之後，軟銀目前先發輪值將有馬丁尼茲（Nick Martinez）、石川柊太、千賀滉大、東浜巨、和田毅等人，質與量仍然都在洋聯數一數二等級，不過想要在落後6場勝差的情況下演出大逆轉，延續連霸，還是要看幾名強力牛棚能否盡速回歸，以及打擊能否發揮。否則以今年洋聯的戰局，歐力士之外羅德、樂天都保有優勝競爭力的情況下，軟銀恐怕連季後賽都會陷入不妙。