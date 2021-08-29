中職／搞錯規則 胡智為初登板挨轟不完美

統一獅隊今年選秀會第一指名旅美投手胡智為今晚初登板，面對中信兄弟隊前6局僅失1分，7局續投挨轟多掉1分，原來是教練團的美意弄巧成拙，最終留下6局失2分的成績，好在獅隊後續追平，胡智為無關勝敗。

獅隊為了胡智為的初登板，特地安排他的家人到場見證，也安排父親胡國政擔任開球嘉賓，球團更特別與聯盟協調後取得同意，讓胡國政以比賽用球開球，並將該球作為胡智為在中職投出的第一球，象徵傳承。

胡智為也不負期待，雖然教練團設定60到70球的限制，他仍有效節省球數，用77球投完6局，雖被敲出6支安打，但僅掉1分，另有1次三振、1次保送。

不料7局又看到胡智為站上場，結果投出的第79球，被曾頌恩敲出陽春砲，多掉1分才退場，根據轉播單位訊息表示，教練團原本打算讓胡智為上場接受歡呼後再退場，但聯盟規定，投手跨過界外線進入場中，至少要投1人次才能退場，才有這場烏龍。

還好獅隊在1局下靠著陳傑憲的三壘打加上張偉聖的內野滾地攻下第1分，8局下蘇智傑在二壘有人時的適時安打，將比數追平，胡智為逃過敗投。