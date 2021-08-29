快訊

中職／搞錯規則 胡智為初登板挨轟不完美

美返台確診民眾花蓮二日遊 足跡遍布七星潭、夜市

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／搞錯規則 胡智為初登板挨轟不完美

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
統一獅隊今年選秀會第一指名旅美投手胡智為今晚初登板，面對中信兄弟隊。圖／統一獅隊提供
統一獅隊今年選秀會第一指名旅美投手胡智為今晚初登板，面對中信兄弟隊。圖／統一獅隊提供

統一獅隊今年選秀會第一指名旅美投手胡智為今晚初登板，面對中信兄弟隊前6局僅失1分，7局續投挨轟多掉1分，原來是教練團的美意弄巧成拙，最終留下6局失2分的成績，好在獅隊後續追平，胡智為無關勝敗。

獅隊為了胡智為的初登板，特地安排他的家人到場見證，也安排父親胡國政擔任開球嘉賓，球團更特別與聯盟協調後取得同意，讓胡國政以比賽用球開球，並將該球作為胡智為在中職投出的第一球，象徵傳承。

胡智為也不負期待，雖然教練團設定60到70球的限制，他仍有效節省球數，用77球投完6局，雖被敲出6支安打，但僅掉1分，另有1次三振、1次保送。

不料7局又看到胡智為站上場，結果投出的第79球，被曾頌恩敲出陽春砲，多掉1分才退場，根據轉播單位訊息表示，教練團原本打算讓胡智為上場接受歡呼後再退場，但聯盟規定，投手跨過界外線進入場中，至少要投1人次才能退場，才有這場烏龍。

還好獅隊在1局下靠著陳傑憲的三壘打加上張偉聖的內野滾地攻下第1分，8局下蘇智傑在二壘有人時的適時安打，將比數追平，胡智為逃過敗投。

不過這一轟，也讓胡智為成為繼江少慶、陳冠宇之後，本季第三位初登板挨轟的首輪新秀，三人也都有旅外資歷。

統一獅隊今年選秀會第一指名旅美投手胡智為今晚初登板，父親胡國政擔任開球嘉賓。圖／統一獅隊提供
統一獅隊今年選秀會第一指名旅美投手胡智為今晚初登板，父親胡國政擔任開球嘉賓。圖／統一獅隊提供

胡智為 陳傑憲

延伸閱讀

中職／本土打者都想打倒旅外 林岳平要胡智為展現魅力

中職／胡智為29日對決兄弟 林岳平分析投到5局恐不容易

中職／胡智為盛讚陳冠宇出色 笑說對決兄弟是旅外壓軸

中職／延用MLB光芒隊58號球衣 胡智為感謝陳連宏犧牲

相關新聞

中職／搞錯規則 胡智為初登板挨轟不完美

統一獅隊今年選秀會第一指名旅美投手胡智為今晚初登板，面對中信兄弟隊前6局僅失1分，7局續投挨轟多掉1分，原來是教練團的美...

中職／呂彥青「快閃」初登板 投2球0.1局無失分

中信兄弟隊選秀會第一指名呂彥青今晚「開箱」，在8局下2出局、一壘有人時上場，僅投了2球就抓到出局數，也因兄弟最終以2：3...

日職／滿壘大王！清壘打回3打點 王柏融：真是太好了

延續前一場開轟好手感，日職火腿隊台將王柏融今天在4局上敲出清壘二壘打，幫助球隊先馳得點，而且進帳3分打點，本季在滿壘時打...

中職／楊勇緯帥進新莊球場 自曝與大谷翔平有共通點

富邦悍將隊今天續邀東京奧運國手開球，「柔道男神」楊勇緯帥進新莊球場，穿上悍將隊1號球衣，站在投手丘上開球，他笑說：「想挑...

日職／守備不幫忙 宋家豪掉1分非責失吞敗

日本職棒樂天隊今天與羅德隊之戰，前8局兩隊都無法得分，代班樂天終結者的宋家豪在9局上登板，隊友守備不捧場，丟掉1分非責失...

中職／陳冠宇下一戰出爐 周末先發想在女兒睡前回到家

樂天桃猿隊「微笑左投」陳冠宇的下一戰呼之欲出，總教練曾豪駒鬆口周六（9月4日），陳冠宇得知調往固定周末先發，除了希望不辜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。