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日職／守備不幫忙 宋家豪掉1分非責失吞敗

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
宋家豪。 擷圖自推特
宋家豪。 擷圖自推特

日本職棒樂天隊今天與羅德隊之戰，前8局兩隊都無法得分，代班樂天終結者的宋家豪在9局上登板，隊友守備不捧場，丟掉1分非責失，樂天也以0：1落敗。

樂天先發投手石橋良太本季一軍初登板，繳出6局無失分的好投，接替的酒居知史、安樂智大也各投1局未失分；不過樂天打線同樣1分未得。

9局上的0：0平手局面，宋家豪登板後先投出保送，接下來讓洋將馬丁（Leonys Martin）敲出滾地，不料二壘手淺村榮斗失誤，接下來宋家豪三振萊德（Brandon Laird），再讓佐藤都志也敲飛球出局，不過卻被代打的田村龍弘敲出安打，丟掉1分，再對藤岡裕大飆出三振後退場。

樂天在9局下反撲失敗，宋家豪吞下敗投，這也是他近四場代班終結者首次掉分，不過因1局無責失，防禦率仍下降到2.18。

樂天 宋家豪 馬丁

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