日職／王柏融3打點贊助 伊藤大海飆出生涯首次完封勝

日職火腿隊作客西武隊的三連戰最後一場，先發投手伊藤大海投出生涯首次的9局完封，加上王柏融一棒清壘的3打點二壘打贊助，以6：0擊敗西武隊，在系列賽取得2勝1和的好成績。

王柏融今天擔任先發第五棒、指定打擊，在關鍵時刻發揮，4局上面對滿壘，他從本田圭佑手中敲出二壘打，一口氣清空壘包，打回3分打點，加上該局最後也回來得分，幫助火腿取得4：0領先。

王柏融先放掉一顆偏離好球帶的滑球，才將一顆142公里的速球敲成二壘打，他表示：「因為是滿壘，心裡想著至少要打回一分，抱持這樣的心情去打擊，有掌握到第一顆速球，真是太好了。」

火腿就靠著這4分，一路領先到最後，23歲的伊藤大海更是用134球投完9局，被敲4支安打，沒有失分，投出9次三振，另有3次保送，生涯第一年就投出完封勝。

王柏融總計3打數1安打，3打點、1得分，另有1次三振、1次四壞保送，打擊率上升到2成31，這也是王柏融本季在滿壘時的11打數中敲出的第6支安打，滿壘打擊率高達5成45。

效力西武隊的台將吳念庭今天雖然2打數未敲安，1次飛球出局、1次三振，不過也有一次四壞保送上壘，打擊率為2成54。