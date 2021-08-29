中職／12戰苦情吞9敗本土第一人 陳仕朋說「不care」

富邦悍將隊本土左投陳仕朋昨天投滿6局，再度以敗投收場，成為史上第一位單季12場出賽就累積9敗的本土投手，對於這項苦情紀錄，他直言：「我不care，我就是把自己的工作做好。」

悍將隊昨天以2：5輸給味全龍隊，陳仕朋持續悲情，先發6局、失4分（責失2分），本季12場先發有8場是優質內容，卻已累積9敗、穩坐聯盟敗投王，防禦率則是不俗的3.95。

陳仕朋本季投球70.2局，隊友為他打下的分數合計12分，平均每投9局會得到自家打線的1.53分火力支援，真的是掉2分就準備吞敗。

「他們也想要盡量打分數，大家都盡力了。」陳仕朋表示，「教練給我的任務想辦法完成，不管比數怎樣，就是盡我所能。」他也提到，不管領先、平手、落後，就是一個情境，盡量不讓自己受到影響，專注完成自己的工作。

陳仕朋只用12場出賽就累積9敗，成為本土球員第一人，舊紀錄為1993年林朝煌、1995年陳義信、1996年廖剛池（當時為廖俊銘）、2011年林其緯、2020年江辰晏共同保持的14場，不分本土、外籍的紀錄則為1999年利多、2017年神盾的12場。

扣除敗場以外的帳面數字不俗，陳仕朋自認還有改善空間，他指出今年的投球均速有下降，變化球品質也不如預期，都是要再修正的地方，防禦率也想再下修，「有一場對樂天，如果那場沒有爆，防禦率可以維持更好，未來還是要把那個數字投回去。」他在7月25日對猿隊僅撐1.2局、狂失6分。