中職／陳俊秀8月打擊率近5成 「盲選」單月MVP挑廖健富

陳俊秀的高檔打擊率，進入8月後更火燙，讓他的打擊率重返「4割」，他有想盡力維持全季4成打擊率的想法，但也直言更在意上壘率，因為那代表耗對方投手球數，對整體戰局會有幫助。

8月賽程已近尾聲，單月打者MVP目前領跑球員包括廖健富、陳俊秀、王威晨，三人的數據各擅勝場，陳俊秀的打擊率4成87最高，王威晨的25支安打最多，單月打擊率則有4成17，廖健富則是5轟、16分打點領先，還有兩場比賽要打，彼此都還有拉抬數據的機會。

賽前被要求只看數據「盲選」單月MVP，陳俊秀挑了廖健富，但沒發現那是隊友的數據，以為是復賽後也開轟頻頻的陳文杰，也沒意識到單月打擊率4成87的那位打者就是自己。

陳俊秀本季目前只有4轟，但打擊成績場場穩定輸出，賽前已累積連續16場安打、連18場上壘，打擊率回升4成07。

比較單季30轟和4成打擊率的難度，陳俊秀沒有猶豫回答：「4成比較難，其實要打30轟，有擊球能力、有力量的話，我覺得沒有到多難，但是你的數據一定會有差，整體可能全壘打很漂亮 但其他像上壘率、打擊率的數字會不好看。」

陳俊秀分享他的美職經驗，剛去美國時因為年輕，也很想打全壘打，但後來發現這不是自己要的東西，「我之前在國外，教練都說他不看打擊率，他只看上壘率，上壘率好代表你有選球、有纏鬥。」

他的觀念也因此根深蒂固，他直言：「我知道我硬要全壘打的話，有些數據一定有影響，如果我今天1支全壘打，但是2K、3K， 隔天來到球場，我還會覺得我做不好，我寧願我今天4個打席沒有安打，但花了投手20幾球。」

陳俊秀舉例，「如果我是投手，我寧願不要遇到王威晨，他一個人就給你打5分鐘，你看他耗球數耗多少顆，他自然打擊率就好。」

他坦言有想要維持4成打擊率的想法，但上了球場唯一的想法就是上壘，「打擊這東西很奇怪，不是多厲害的人教你就會打，你想要的東西和想做的東西，要去把它想辦法變簡單，對我來說，比較簡單的就是去耗投手球數。」