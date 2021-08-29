中職／楊勇緯帥進新莊球場 自曝與大谷翔平有共通點

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聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
「柔道男神」楊勇緯今天為富邦悍將隊擔任開球嘉賓。記者侯永全／攝影
「柔道男神」楊勇緯今天為富邦悍將隊擔任開球嘉賓。記者侯永全／攝影

富邦悍將隊今天續邀東京奧運國手開球，「柔道男神」楊勇緯帥進新莊球場，穿上悍將隊1號球衣，站在投手丘上開球，他笑說：「想挑戰這個距離，想看看自己可以做到什麼程度。」至於選穿1號的原因，他說：「因為想拿第一名，心中只有1號。」

悍將隊本周新莊5連戰，楊勇緯壓軸登場，他在男子組60公斤級摘銀，成為台灣在奧運柔道的第一面獎牌，外型與實力都很帥，在東奧暴紅後，今天前進棒球場感受人氣。

楊勇緯坦言緊張、沒投好，比較開球前的緊張與柔道比賽場上的緊張，他說：「站在柔道比賽場上，感覺是自己可以駕馭的緊張，棒球是不擅長的領域，剛剛真的滿緊張的，加上也是第一次來，下次來應該更能克服緊張。」

楊勇緯指出，原本以為投手丘是平的，後來才知道有個坡度，讓投手在出手時更好施力，這段時間也有惡補投球，禮拜五還提前來到新莊球場練習開球，「也有看其他人的開球影片，想和別人做得不一樣，所以挑戰看看在投手丘丟。」

楊勇緯近期對棒球的認識，多來自正火紅的大谷翔平，「最近有在關心，朋友也都在講他，而且後來發現，原來我當初寫的九宮格目標，也是大谷寫的九宮格。」他笑說：「原來我們距離那麼近，做一樣的事。」

被問到接下來計畫時，楊勇緯有金句，「從頒獎台下來時，就是歸零，往下一個目標前進。」接下來除了先備戰世大運、亞運外，當然就是鎖定巴黎奧運，「期待會很高，對自己的要求也會很高，但要按部就班去實現每個目標。」

楊勇緯 棒球 富邦悍將

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