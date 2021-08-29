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日職／滿壘大王！清壘打回3打點 王柏融：真是太好了

日職／滿壘大王！清壘打回3打點 王柏融：真是太好了

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
王柏融打出清壘安打。 資料照(擷圖自推特)
王柏融打出清壘安打。 資料照(擷圖自推特)

延續前一場開轟好手感，日職火腿隊台將王柏融今天在4局上敲出清壘二壘打，幫助球隊先馳得點，而且進帳3分打點，本季在滿壘時打擊率超過5成。

火腿今天面對西武隊，雙方前三局打完都未得分，4局上西川遙輝、野村佑希接連敲安，近藤健介保送，將無人出局、滿壘的好機會交給王柏融表現。

王柏融未辜負期待，放掉本田圭佑投出的一顆偏離好球帶的滑球後，將一顆低角度的142公里的速球敲到中右外野空檔，形成二壘打，清光壘包，最後也在該局回來得分，火腿一口氣取得4：0領先。

王柏融在局中接受訪問時表示：「因為是滿壘，心裡想著至少要打回一分，抱持這樣的心情去打擊，有掌握到第一顆速球，真是太好了。」

加上這支安打，王柏融本季在滿壘時11打數敲出6安打，打擊率高達5成45。

王柏融 火腿

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