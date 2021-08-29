日本夏季甲子園智辯兄弟對決 和歌山奪隊史第3冠

日本年度高中棒球盛會夏季甲子園今天爭冠，屬同體系的智辯學園與智辯和歌山首度上演夏季甲子園冠軍戰「兄弟對決」，最後由智辯和歌山以9比2、睽違21年奪下隊史第3座冠軍。

受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，時隔兩年再度舉辦的第103屆日本全國高中棒球錦標賽（夏季甲子園），今天在兵庫縣西宮市甲子園球場進行冠軍戰。

日本報知體育報導，和歌山縣智辯學園和歌山高校（簡稱智辯和歌山）42歲監督中谷仁賽後受訪說，能在這裡舉行冠軍賽，本身就是像夢一般的幸福時光。

智辯和歌山隊長宮坂厚希說，比賽過程中有很多辛苦的狀況，可以感覺到奈良縣智辯學園高校（簡稱智辯學園）是一支很強的球隊。

兩隊過去曾於2002年夏季甲子園的第3輪賽事碰過頭，當年智辯和歌山就以7比3擊敗智辯學園。

日本放送協會（NHK）報導，智辯和歌山打線在本屆夏季甲子園每場都敲出兩位數安打，今天也不例外，在冠軍戰共敲出16安得9分。

宮坂厚希說，「一直都以日本第一作為目標持續奮戰，能拿下冠軍真的非常高興」。

宮坂說，比賽過程中雖然有很多辛苦的地方，但靠著大家共同努力跨越困難的心情達成目標，「這真的是最棒的球隊」。

先攻的智辯和歌山今天在1局上先馳得點，一口氣就拿下4分。

首棒打者宮坂厚希敲出中間方向安打站上二壘，2棒打者大仲勝海接著再敲出右外野方向安打，形成一、三壘有人。

3棒打者遭三振出局後，4棒打者德丸天晴敲出帶有一分打點的中間方向犧牲飛球，助智辯和歌山取得1比0領先。

5棒打者岡西佑彌在兩人出局二壘有人的情況下，敲出一支右外野方向安打，智辯和歌山跑者再度分占一、三壘。

之後6棒打者渡部海及7棒打者高嶋獎哉接連敲出安打再添3分，開賽首個半局結束，智辯和歌山就以4比0大幅領先智辯學園。且光是這個半局，智辯和歌山就有8名打者上場打擊。

智辯學園雖然在2局下追回兩分，僅以2比4落後，但智辯和歌山又分別在6局到9局攻下5分拉大差距，終場就以9比2大勝兄弟校球隊，奪下夏季甲子園冠軍。

智辯學園今天派出高三王牌投手西村王雅先發，雖然前幾場賽事表現不俗，但今天無法封鎖智辯和歌山打線，主投5局被敲8安失4分；上場救援的小畠一心也無法封鎖對手打線，投4局被敲8安失5分。

智辯和歌山今天由伊藤大稀先發主投3局掉2分，在王牌投手中西聖輝上場救援後，未讓智辯學園再得分，救援6局送出8次三振。

產經新聞報導，今年是智辯學園第20次出賽夏季甲子園首度闖進決賽，可惜最後未能拿下隊史首冠。

去年受到疫情影響停辦夏季甲子園，今年雖然不開放一般觀眾進場並採取各種防疫對策，但49間出賽學校還是有兩間因為隊員染疫而退出賽事。