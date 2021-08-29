快訊

三創生活園區證實有確診足跡 緊急提前晚間6點閉館

日職／滿壘大王！清壘打回3打點 王柏融：真是太好了

日本夏季甲子園智辯兄弟對決 和歌山奪隊史第3冠

中央社 / 東京29日綜合外電報導
智辯和歌山奪下今年甲子園夏季賽冠軍。 擷圖自畫面
智辯和歌山奪下今年甲子園夏季賽冠軍。 擷圖自畫面

日本年度高中棒球盛會夏季甲子園今天爭冠，屬同體系的智辯學園與智辯和歌山首度上演夏季甲子園冠軍戰「兄弟對決」，最後由智辯和歌山以9比2、睽違21年奪下隊史第3座冠軍。

受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，時隔兩年再度舉辦的第103屆日本全國高中棒球錦標賽（夏季甲子園），今天在兵庫縣西宮市甲子園球場進行冠軍戰。

日本報知體育報導，和歌山縣智辯學園和歌山高校（簡稱智辯和歌山）42歲監督中谷仁賽後受訪說，能在這裡舉行冠軍賽，本身就是像夢一般的幸福時光。

智辯和歌山隊長宮坂厚希說，比賽過程中有很多辛苦的狀況，可以感覺到奈良縣智辯學園高校（簡稱智辯學園）是一支很強的球隊。

兩隊過去曾於2002年夏季甲子園的第3輪賽事碰過頭，當年智辯和歌山就以7比3擊敗智辯學園。

日本放送協會（NHK）報導，智辯和歌山打線在本屆夏季甲子園每場都敲出兩位數安打，今天也不例外，在冠軍戰共敲出16安得9分。

宮坂厚希說，「一直都以日本第一作為目標持續奮戰，能拿下冠軍真的非常高興」。

宮坂說，比賽過程中雖然有很多辛苦的地方，但靠著大家共同努力跨越困難的心情達成目標，「這真的是最棒的球隊」。

先攻的智辯和歌山今天在1局上先馳得點，一口氣就拿下4分。

首棒打者宮坂厚希敲出中間方向安打站上二壘，2棒打者大仲勝海接著再敲出右外野方向安打，形成一、三壘有人。

3棒打者遭三振出局後，4棒打者德丸天晴敲出帶有一分打點的中間方向犧牲飛球，助智辯和歌山取得1比0領先。

5棒打者岡西佑彌在兩人出局二壘有人的情況下，敲出一支右外野方向安打，智辯和歌山跑者再度分占一、三壘。

之後6棒打者渡部海及7棒打者高嶋獎哉接連敲出安打再添3分，開賽首個半局結束，智辯和歌山就以4比0大幅領先智辯學園。且光是這個半局，智辯和歌山就有8名打者上場打擊。

智辯學園雖然在2局下追回兩分，僅以2比4落後，但智辯和歌山又分別在6局到9局攻下5分拉大差距，終場就以9比2大勝兄弟校球隊，奪下夏季甲子園冠軍。

智辯學園今天派出高三王牌投手西村王雅先發，雖然前幾場賽事表現不俗，但今天無法封鎖智辯和歌山打線，主投5局被敲8安失4分；上場救援的小畠一心也無法封鎖對手打線，投4局被敲8安失5分。

智辯和歌山今天由伊藤大稀先發主投3局掉2分，在王牌投手中西聖輝上場救援後，未讓智辯學園再得分，救援6局送出8次三振。

產經新聞報導，今年是智辯學園第20次出賽夏季甲子園首度闖進決賽，可惜最後未能拿下隊史首冠。

去年受到疫情影響停辦夏季甲子園，今年雖然不開放一般觀眾進場並採取各種防疫對策，但49間出賽學校還是有兩間因為隊員染疫而退出賽事。

甲子園 棒球

延伸閱讀

帕運／盲選手胡明耀 帥似日本動漫「咒術回戰」的五條悟

日本政府阿富汗撤離任務 僅成功撤離一名日本人

MiLB／鄧愷威先發吞敗 鄭宗哲敲致勝安跑出第9盜

MiLB／林鋅杰保送偏多吞第3敗 劉致榮挨轟無關勝敗

相關新聞

日職／滿壘大王！清壘打回3打點 王柏融：真是太好了

延續前一場開轟好手感，日職火腿隊台將王柏融今天在4局上敲出清壘二壘打，幫助球隊先馳得點，而且進帳3分打點，本季在滿壘時打...

中職／楊勇緯帥進新莊球場 自曝與大谷翔平有共通點

富邦悍將隊今天續邀東京奧運國手開球，「柔道男神」楊勇緯帥進新莊球場，穿上悍將隊1號球衣，站在投手丘上開球，他笑說：「想挑...

中職／陳冠宇下一戰出爐 周末先發想在女兒睡前回到家

樂天桃猿隊「微笑左投」陳冠宇的下一戰呼之欲出，總教練曾豪駒鬆口周六（9月4日），陳冠宇得知調往固定周末先發，除了希望不辜...

中職／來自桃園的銀牌魏均珩 9月1日為猿隊開球

樂天桃猿隊繼續公布東京奧運國手開球卡司，今天宣布9月1日一戰，將邀請奪下男團銀牌的射箭國手魏均珩。

日本夏季甲子園智辯兄弟對決 和歌山奪隊史第3冠

日本年度高中棒球盛會夏季甲子園今天爭冠，屬同體系的智辯學園與智辯和歌山首度上演夏季甲子園冠軍戰「兄弟對決」，最後由智辯和...

爆米花聯盟／柯景瀚開轟合庫5連勝 綺麗勝場未開張

爆米花棒球聯盟合作金庫隊柯景瀚手感佳，今天單場3安、8局開轟，吳昇峰後援穩守，率隊以6比4擊敗屏東紅尾隊、拿下5連勝；台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。