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中職／陳冠宇下一戰出爐 周末先發想在女兒睡前回到家

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
陳冠宇。記者葉信菉／攝影
陳冠宇。記者葉信菉／攝影

樂天桃猿隊「微笑左投」陳冠宇的下一戰呼之欲出，總教練曾豪駒鬆口周六（9月4日），陳冠宇得知調往固定周末先發，除了希望不辜負更多進場球迷，也有為父的暖心期待，「希望可以控制在女兒還沒睡就回到家」。

陳冠宇24日演出中職初登板，先發5.1局失2分、以無關勝敗收場，由於距下一場間隔較久，今天在投手教練許銘傑的安排下，投了一場近乎比賽的牛棚

陳冠宇今天的牛棚共投了94球、當作5局去投，中間有休息當作換局，「隔局數投，中間去想上一局自己的狀況，心跳降下去後，當作新的一局去投。」他指出，前役變化球的感覺比較不好，今天的牛棚重點放在變化球的調整。

陳冠宇的下一戰也出爐，周六將在桃園主場對上富邦悍將隊，猿隊也將規畫他在周末固定先發。

陳冠宇表示，「有接到新的指示 當作季賽的每一場作調整，不會給自己設定太多，希望可以幫助球隊贏球，就是我們最基本的任務。」他也提到，由於已是一周來到尾聲的比賽，希望可以多吃一點局數，讓牛棚可以多休息。

球團賦予周末先發的任務，肯定他的實力與人氣，陳冠宇也已接獲指示，他以平常心應戰，「假日或非假日，對我們來說沒有什麼影響。」他表示，「還沒有特別的想說會有太大的效應，把自己該做的做好，假日球迷進來會比較多，不能辜負更多人的期望。」

倒是聊到前一戰3局就想回家的女兒，對於周末先發有了不一樣的想法。「可以比較早回去嗎？」陳冠宇笑說：「五點的比賽，希望可以控制在女兒還沒睡回到家，她10點左右睡，上次看到一半就提早先回去睡了，我回去就沒看到她了。」

陳冠宇 牛棚 樂天桃猿

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