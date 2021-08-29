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爆米花聯盟／柯景瀚開轟合庫5連勝 綺麗勝場未開張

中央社 / 台北29日電
2021年爆米花棒球聯盟合作金庫柯景瀚手感佳，29日單場3安、8局開轟，吳昇峰後援穩守，率隊以6比4擊敗屏東紅尾隊、拿下5連勝。圖為合庫賽後集合講話畫面。（中華民國棒球協會提供）
2021年爆米花棒球聯盟合作金庫柯景瀚手感佳，29日單場3安、8局開轟，吳昇峰後援穩守，率隊以6比4擊敗屏東紅尾隊、拿下5連勝。圖為合庫賽後集合講話畫面。（中華民國棒球協會提供）

爆米花棒球聯盟合作金庫隊柯景瀚手感佳，今天單場3安、8局開轟，吳昇峰後援穩守，率隊以6比4擊敗屏東紅尾隊、拿下5連勝；台電則以3比2擊敗綺麗珊瑚，綺麗珊瑚勝場仍未開張。

2021年爆米花棒球聯盟預賽在台東舉行，合作金庫成棒隊今天與屏東紅尾隊交手，屏東紅尾隊2局靠著安打、盜壘、滾地球先馳得點。

合作金庫隊3局開啟攻勢，張文賢率先敲出安打，高育瑋、柯景瀚接連安打先送回追平分，陳孝允安打送回第2分，再靠著捕逸跑回第3分，陳毅宏補上安打添分，幫助球隊取得4比1領先。

合庫4局再靠著楊振裕二壘打、滾地球、暴投，多添1分保險分；屏東紅尾隊5局追分，靠著觸身球保送、盜壘、安打、滾地球先跑回1分，宗秉毅二壘打，送回團隊第3分，7局再靠著陳龍源三壘打、滾地球追分，將比數追至4比5落後。

合庫8局1人出局後柯景瀚敲出陽春砲，替球隊多添保險分；柯景瀚今天總計5打數敲出3支安打，包括1發全壘打，貢獻2分打點，打擊手感最佳。

合庫9局壓上王牌投手吳昇峰後援，總計投1局沒被敲出安打，投出2次三振、無失分，替球隊守住勝利，拿下救援成功。

台灣電力成棒隊今天與綺麗珊瑚隊交手，綺麗5局靠著蔡旻昇適時安打先馳得點，台電前5局沒有拿下分數。

台電6局追分，1人出局後李育全安打開啟攻勢，蕭帛庭、林柱接連安打送回追平分，林軒逸安打送回超前分，陳聖賢再補上安打，送回團隊第3分。

綺麗7局靠著陳皓瑋二壘打開啟攻勢，再靠著接連2支安打追回1分，但攻勢沒有延續、終場以2比3吞下敗仗。

綺麗上屆爆米花預賽吞下24敗、1勝難求，此次爆米花目前為止5戰打完吞下5連敗，也是10支球隊中唯一勝場還沒開張的球隊。

綺麗珊瑚 吳昇峰

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