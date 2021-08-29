MiLB／鄧愷威先發吞敗 鄭宗哲敲致勝安跑出第9盜

旅美巨人隊小聯盟高階1A投手鄧愷威今天先發出賽，投2.1局失掉4分責失分、吞下本季第5敗；海盜隊新人聯盟野手鄭宗哲跑出本季第9盜，比賽後半段敲出致勝安，幫助球隊拿下勝利。

美國職棒舊金山巨人隊小聯盟高階1A今天與洛杉磯天使隊交手，巨人隊台灣投手鄧愷威先發出賽，1、2局沒有失分，3局有狀況。

鄧愷威3局依序投出四壞保送、被敲安打、四壞保送讓對手攻占滿壘，接著被敲出滾地球失掉1分，再接連被敲3支安打掉分，1人出局、壘上有人時退場。

鄧愷威今天總計用60球投2.1局，被敲4支安打，投出3次保送、2次三振，失掉4分皆為責失分，球隊終場以2比4吞敗，鄧愷威承擔敗投，賽後防禦率4.75。

匹茲堡海盜隊新人聯盟海盜金隊今天與海盜黑隊交手，鄭宗哲擔任海盜金隊第3棒、守三壘，鄭宗哲首局選到保送、跑出本季第9盜，3局敲出滾地球出局，5局吞下三振。

7局兩隊4比4平手時，鄭宗哲敲出適時安打、送回球隊超前分，幫助球隊以5比4拿下勝利；鄭宗哲今天總計3打數敲出1支安打，吞下1次三振、有1次保送，貢獻1分打點，賽後打擊率2成78。

費城人隊新人聯盟今天與底特律老虎隊交手，費城人隊投手徐基麟7局球隊1比8落後時登板，7局讓打者3上3下，8局先投出四壞保送，接著連抓3個出局數、沒有失分。

徐基麟今天總計後援2局沒被敲出安打，投出1次保送、2次三振，球隊9局追回1分，但終場仍以2比8吞敗，徐基麟無關勝敗，賽後防禦率5.59。