中職／悍將正慘還少2強棒 高國麟瞄準下周健康回歸

富邦悍將隊下半季打了4場還沒贏過，先發打線近兩戰又少了陣中打擊率前兩傑的高國麟、張進德，戰力雪上加霜，高國麟日前在練打時傷到脊椎，一度連呼吸都覺得不舒服，但慶幸不需要休太久，下周預計就可正常出賽。

悍將隊打擊近況低迷，近期先發打線還少了打擊率3成46的高國麟、3成30的張進德，兩人都在25日的比賽提前退場，總教練洪一中賽後透露都是背部不適。

加上今天在內，兩人都是連兩場未排進先發打線，高國麟此役在9局代打被三振，張進德則是全場未上。洪總賽前談到兩人狀況，傷勢都無大礙，不到需要下二軍的程度。

高國麟還原受傷經過，他是在24日賽前練打時感覺脊椎有點「墊」到，那場還打完全場，賽後才開始感覺越來越不舒服，「第二場想說先試試看，結果第一個打席揮完，再下去守備後，覺得真的受不了，連呼吸都有點不舒服。」

高國麟自認這不算傷，今天已可參與練球，但打擊練習時僅能用六、七分力，「先看這兩天練球狀況，我是覺得大概下禮拜就可以正常上場了。」

「遇到了就去面對，還好啦！這次不需要休很久。」他表示，球季打到這個階段，加上天氣又熱，大家身體都處於相對疲憊的狀態，「下半季剛開始，希望跟球隊一起打完，還是要取決於身體健康，現階段先把身體顧好，看能不能下禮拜可以健康上場。」