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中職／本季「加班」常客 獅隊與象1：1握手言和

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導

中信兄弟隊與統一獅隊今天在台南球場演出投手大戰，兩隊以1：1進入延長賽，最終打完12局比數沒變，雙方握手言和，中職今年11場延長賽，獅隊就參與了其中7場。

中信兄弟隊王牌投手德保拉投完6局僅失1分非責失分，獅隊在5局下2出局後，先是陳傑憲靠著失誤上壘，林靖凱、林安可接連兩支安打，打下第一分。

統一獅隊先發投手飛利士也有5局無失分的好投，下一任江辰晏投了1.1局無失分，然而7局接手的江承峰上場第一顆球，就被陳子豪敲出一發陽春砲，兩隊以1：1戰平。

兩隊牛棚今晚都接力「加班」，獅隊靠著6名牛棚投完12局，兄弟壓出勝利組牛棚，蔡齊哲35球投2局、吳俊偉29球投2.1局、李振昌用26球投了2.2局，鎖住比數。

獅隊更是本季「加班」最大戶，加上今天，打了7場的延長賽，位居五隊最多，其中4場打到12局，3場和局、1場江亮緯再見安打勝出；兄弟則以4場延長賽排第三，戰績2勝2和還沒輸過。

牛棚 統一獅 中信兄弟

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