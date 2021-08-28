中職／隔22年補齊500勝 葉總從選手變教練「多了責任」

味全龍隊今天以5：2擊敗富邦悍將隊，取得隊史第500勝，葉君璋以選手、教練的身分，參與了這支球隊累積勝場的過程，今天達成500勝里程碑，他說：「對第一年球隊來說當然意義滿大，但以長遠來看就是一個過程。」

味全龍在1990到1999年期間共打943場比賽，戰績476勝432敗35和，拿過4次季冠軍、4次總冠軍，其中在徐生明前總教練帶領下創3連霸紀錄。

距500勝相差的24勝，龍隊在相隔22年後補齊，今年重返一軍賽事，上半季取得22勝，本周三先在桃園取得下半季首勝，今晚第2勝進帳，迎來隊史第500勝。

葉君璋分別以球員和總教練身分參與500勝部分歷程，他說：「以前是選手，現在是教練，就是多了一份責任。」

打擊教練張泰山表示，500勝等了好久，還好這群年輕的龍將無所畏懼，也保持對勝利的飢渴，他相信接下來的里程碑會加速前進，他也由衷希望球迷朋友們能伴隨球隊一起成長，迎接未來挑戰。

球團也推出500勝系列紀念商品預購，包含隊史500勝紀念短TEE、球、馬克杯、金屬徽章組等。