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中職／發燒5天、掉4公斤 徐若熙元氣大傷後奪第2勝

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
味全龍隊投手徐若熙。記者葉信菉／攝影
味全龍隊投手徐若熙。記者葉信菉／攝影

味全龍隊「怪物新人」徐若熙的勝投，有一就有二，連兩場先發都對富邦悍將隊拿下勝投，兩場比賽之間隔了快20天，他賽後也透露前陣子因發燒元氣大傷，「我好像連續發燒5天，體重也掉了4公斤。」

龍隊今天以5：2擊敗悍將隊，徐若熙先發5局、失2分（責失1分），取得本季第2勝，也獲選單場MVP。

總教練葉君璋指出，「若熙今天的表現，我認為是成長，一開始跌跌撞撞，後來有改變、調整，修正回來。」他也提到徐若熙先前發燒，「沒辦法預測若投第6局會怎樣，但5局可以順暢投完，球數也不多，這對他來講就滿重要的。」

徐若熙坦承今天身體狀況還不到最好時，「葉總、安哥（投手教練郭勝安）也有跟我講，順順去投、不用想太多，我也是照著比賽節奏在走，投給他們打，守備都很幫忙。」

開賽雖一度遇到亂流，在第2局丟掉2分，但徐若熙可以馬上穩住陣腳，他說：「葉總有說投球動作再慢一點，回來後拿了球就想丟，把動作放慢一點，把好球帶找出來。」

徐若熙前一場一軍先發已是8日，他在投完隔天就發燒，「我好像連續發燒5天、體重也掉了4公斤，所以回來就比較慢一點，休了大概有10天。」正好成為隊史500勝的勝利投手，徐若熙說：「也是謝謝教練信任我，排這場先發給我。」

龍隊從1990年起到1999年解散為止，在中職打了943場比賽，戰績476勝432敗35和，勝率5成24；今天贏球後，取得本季第24勝，正好湊滿隊史500勝。

徐若熙 富邦悍將 中職

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