中職／不只徐若熙第2勝 味全隊史500勝也「刷」富邦

對富邦悍將隊「刷」完首勝後，徐若熙的第2勝也找悍將隊拿，今天先發5局、失2分，率味全龍隊以5：2贏球，悍將隊下半季打了4戰全敗，龍隊則是完成隊史500勝里程碑。

徐若熙前一戰才對悍將隊演出5局失1分、狂飆12K的好投，取得生涯首勝，再次遭逢還是有水準演出，以77球繳出5局，被敲4安打、失2分（責失1分），有4次三振、2次保送。

徐若熙的失分都出現在第2局，被高國輝掃出二壘打，推進三壘後，先因暴投丟掉分數，三壘手王順和失誤後，李宗賢的安打再帶1分打點。

龍隊打線為他提供4分火力支援，3到5棒吉力吉撈．鞏冠、赫雷拉、陳品捷各贊助1分打點，讓徐若熙投完5局帶著4：2領先退場，靜待第2勝到手。

悍將隊左投陳仕朋則是持續苦情，先發6局、失4分（責失2分），吞下本季第9敗、穩坐聯盟敗投王，防禦率是不俗的3.95。

龍隊從1990年起到1999年解散為止，在中職打了943場比賽，戰績476勝432敗35和，勝率5成24；今天贏球後，取得本季第24勝，正好湊滿隊史500勝。