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日職／台灣三野手出賽 王柏融開轟、吳念庭敲雙安

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
日本職棒野手三台將同日出賽，同場較勁的西武隊吳念庭敲雙安。 圖／資料照片
日本職棒野手三台將同日出賽，同場較勁的西武隊吳念庭敲雙安。 圖／資料照片

日本職棒野手三台將同日出賽，同場較勁的火腿隊王柏融西武隊吳念庭都敲雙安，王柏融更加演本季第7轟，巨人隊陽岱鋼則是在比賽後段代守上場，本季首次在一軍出賽。

火腿今天作客西武主場，前半段包括王柏融雙安、3打點的貢獻在內，一度取得7：0領先，不過西武展現韌性，靠著5局、7局兩個大局，將比數追平到8：8，兩隊最終握手言和。

王柏融今天擔任第五棒、指定打擊，前兩打席都敲出長打，1局上在滿壘時敲出二壘打，帶有2分打點，3局上則是把球掃出右外野全壘打牆，這發陽春砲讓火腿領先擴大到5：0。

這2支長打的苦主都是今井達也，王柏融表示，全壘打打到的是失投偏高的變速球，在球隊需要追加分數的重要局面，心裡想得就是積極攻擊。

這發全壘打是王柏融本季第7轟、日職生涯第12轟，加上中職時期的86轟，距離個人職業生涯百轟只差2支。

西武的吳念庭也有好表現，2局下的首打席敲出右外野二壘打，中止個人連續8場、連22打數無安打的困境，4局下再追加1支一壘安打。

王柏融接下來兩打席是中外野飛球、三振，總計4打數2安打、3分打點，打擊率上升到2成29；吳念庭則是四壞保送以及兩次飛球出局，一樣4打數2安打，打擊率來到2成56。

效力巨人的陽岱鋼本季首次登錄一軍，今天也在6局下上場代替守備右外野，不過8局上輪到打擊機會時，被若林晃弘代打換下，巨人最終以1：1與中日隊戰平。

王柏融 西武

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