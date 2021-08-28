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中職／金曲歌后曹雅雯為統一獅開球 最愛陳傑憲來指導

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
統一獅隊今天邀請今年金曲獎台語最佳女歌手曹雅雯開球。圖／統一獅隊提供
統一獅隊今天邀請今年金曲獎台語最佳女歌手曹雅雯開球。圖／統一獅隊提供

統一獅隊今天邀請今年金曲獎台語最佳女歌手曹雅雯開球，現場演唱也讓球迷如癡如醉，獅隊也特別安排她最愛的陳傑憲指導投球，曹雅雯表示：「本尊真的挺帥的。」

曹雅雯出身台南仁德，今年榮獲金曲32台語最佳女歌手，且專輯「自本」也奪下最佳台語專輯，從來沒有碰過棒球的曹雅雯對於擔任開球嘉賓，既期待又怕投壞了。

獅隊賽前也特別安排陳傑憲指導曹雅雯進行開球練習，陳傑憲也特別指導如何握球、揮臂及抬腿，透過練習也讓曹雅雯漸入佳境，熟悉投球入門。

曹雅雯表示：「大學時期曾經來台南看過職棒，但出社會後都在忙工作，就比較少時間能進場，很高興能夠獲得獅隊邀請。」

聊到這次開球任務，曹雅雯表示：「其實對我而言這比唱歌難多了，謝謝球團特別安排我最喜歡的陳傑憲擔任師傅教我投球，第一次看到本尊真的挺帥的。」至於開球表現，曹雅雯說：「應該有八十分吧。」

首度來到台南棒球場，賽前曹雅雯特別準備「台南人」及「癮頭」兩首好聽歌曲，透過演唱和球迷互動，讓現場球迷感受感受金曲美妙聲音的魅力。

曹雅雯說：「這是第一次在職棒球場開唱，之前曾經參與過明星公益棒球賽演出，很喜歡現場唱歌的氛圍，好久沒在公開場合唱歌，感到十分開心，尤其是看台球迷聲的回應，讓我很享受唱歌的感覺。」

統一獅隊今天邀請今年金曲獎台語最佳女歌手曹雅雯開球，也在賽前演唱展現好歌喉。圖／統一獅隊提供
統一獅隊今天邀請今年金曲獎台語最佳女歌手曹雅雯開球，也在賽前演唱展現好歌喉。圖／統一獅隊提供
統一獅隊今天邀請今年金曲獎台語最佳女歌手曹雅雯（中）開球。圖／統一獅隊提供
統一獅隊今天邀請今年金曲獎台語最佳女歌手曹雅雯（中）開球。圖／統一獅隊提供

陳傑憲 棒球 統一獅

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