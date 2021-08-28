中職／穿1號球衣原因很霸氣 林昀儒開球自嘲「有點遜」

奧運國手今天續在中職場上開球，富邦悍將隊今天在主場請來「國民金孫」林昀儒，開球挖地瓜的表現，讓他害羞說：「有點遜」。台灣大哥大也宣布從今天起正式成為他的贊助商，支持林昀儒未來可以無憂無慮在桌壇持續發光。

8月17日剛滿20歲的「小林同學」林昀儒，在今年東京奧運與鄭怡靜聯手拿下混雙銅牌，男單則挺進4強，與獎牌擦身而過，初征奧運就寫下佳績，稚氣未脫的外貌、場上沉著冷靜的反差萌，讓他被冠上「國民金孫」封號，今天也受邀來到新莊球場，為悍將隊擔任開球嘉賓。

林昀儒選擇1號球衣，他解釋：「原因就是希望以後都可以拿第一名。」對於開球表現則是不太滿意，「一開始感覺沒那麼緊張，但站上投手丘，感覺是有點遜吧！」

林昀儒對棒球的認知，來自小時候玩全民打棒球，對中職「有喜歡，但沒有認真關注」，接到開球邀約後，這段時間還拿網球練習，完成在棒、籃都曾開過球後，他也認為棒球開球難度更高，「籃球開球只要拋上去就好，難度相對沒那麼高，這個還要再加強。」

台灣大哥大總經理林之晨表示，林昀儒被譽為20年來最強年輕選手，首次登上奧運殿堂就替台灣拿下一面獎牌，即使面對世界排名第一的選手，依然全力拚搏，打出史詩級的精采比賽，這種超越自我、能所不能的拚勁，跟台灣大的品牌精神不謀而合，相信雙方未來會有更多合作的機會，並期待林昀儒能持續挑戰更高的目標，讓台灣桌球在世界發光發熱。