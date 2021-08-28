日職／大王開轟！王柏融前兩打席都敲長打

日本職棒火腿隊與西武隊今天交戰，兩位台灣好手同場先發，王柏融火力甦醒，不僅在首打席敲出二壘打，3局上更一棒將球轟出右外野，本季第7轟誕生。

王柏融今天擔任第五棒、指定打擊，1局上在滿壘時上場打擊，面對今井達也的150公里速球，敲成左外野二壘打，帶有2分打點，也是日職復賽後的第一支長打。

3局上的第二打席，王柏融把球打得更遠，面對一顆偏高的140公里變速球，把球掃出右外野全壘打牆，也將火腿隊的領先擴大到5：0。

這發全壘打是王柏融本季第7轟、日職生涯第12轟，加上中職時期的86轟，距離個人職業生涯百轟只差2支。

西武隊的吳念庭也有好表現，2局下的首打席敲出右外野二壘打，中止個人連續8場、連22打數無安打的困境。