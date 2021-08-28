中職／二軍安打王「開箱」 葉總點出王順和兩大優點

味全龍隊今天再度「開箱」新人，二軍安打王、打擊王王順和的初登板，就要先發負責三壘，昨天早上在通知上一軍的訊息聲中被吵起床，被問到緊張感，他說：「現在還好，等一下比賽不知道。」

龍隊今天在新莊出戰富邦悍將隊，王順和擔任先發三壘手、第9棒，總教練葉君璋表示，王順和從進來職棒到現在，打擊都很穩定，「進來也滿一年了，是時候了。」

葉總點出王順和的兩大優點，第一是心態強，「光心態強這件事，我認為就值得很多機會，很多選手技術差不多，可以成為強者的，最後都是心態，這一點是滿符合。」其次是與投手的對決有自己的應對方式，「這一點，也是我覺得在其他年輕球員比較看不到的。」

王順和出身穀保家商，高中時曾在這裡比賽，也曾多次在這裡當球僮，新莊算是他的主場，葉總笑稱「天時地利」。

王順和透露，從小的偶像就是統一獅隊陳鏞基，也曾模仿他的打擊動作，以前在新莊當球僮時，最期待悍將與獅隊的比賽，去年他以第六指名披上龍隊戰袍，後來在二軍比賽碰到陳鏞基時，還有去和偶像打招呼。

王順和昨天上午在通知上一軍的訊息聲中起床，通知他二軍賽後去台北報到，被問到看到訊息的第一個想法，他很直率說：「比賽完上去，會累。」