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中職／洪總曝驚人練投量 陳鴻文先發越投到後面越帶勁

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導

富邦悍將隊先發輪值缺人，將陳鴻文牛棚調到先發，接下來預計將待在先發輪值裡出賽，總教練洪一中透露，陳鴻文從春訓練投的量就很多，體能沒有問題；陳鴻文分享前場先發狀況也有同感，「投到後面感覺越有精神、越有力。」

陳鴻文先在12日扛下1場保留比賽，投4局、失2分，26日為正式紀錄上的先發，對統一獅隊先發5局、失1分，表現相當稱職，洪總今天也鬆口陳鴻文可能就此放在先發。

洪總表示，「他春訓都有投到快100球、100多球都有，那時問他（先發），他說體力沒問題，但可能會被打。」他誇讚陳鴻文練球認真，該做的都會認真完成，上半季就和陳鴻文提過轉先發，出賽規畫交由投手教練布魯斯安排。

陳鴻文對於前場先發表現有遺憾之處，「比較在意第一局，太想要求位置，第一局投起來百分之百專注、有點鎖死，就沒有很享受，沒辦法放開手腳去投。」他解釋，還是該專注，但是，「專注是放在心裡，外面是輕鬆的，投起來會比較放得開。」

近年常駐牛棚的投球，多少在對決心態上有影響，陳鴻文說：「救援投手會比較計較在角落那一顆球、半顆球的想法，趕快結束這一局的危機。」

久違的先發，陳鴻文當天越投越帶勁，「投到後面感覺越有精神、越有力，我自己也有回想一開始剛打中華職棒時，也是越投後面球速越快。」

陳鴻文自認扛先發體力不是問題，要被換下場前，也是覺得自己可以續投，「但教練是說好了好了，我也覺得不用急，第一次先發，照教練的安排，下一場先發也不會有設定，投幾局算幾局。」

陳鴻文 牛棚 富邦悍將

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