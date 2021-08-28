棒球／全國女棒賽閉門開打 點燃台中運動熱

台中市政府運動局與中華民國棒球協會合作，今（28）日至8月31日於台中萬壽棒球場舉辦「110年全國女子棒球錦標賽」，來自全國各地15隊女子棒球強隊同場較勁。女子棒球錦標賽包含主審、教練、選手及隨隊人員多數由女性專業人士擔任，展現女力熱血，比賽因應疫情採閉門賽，運動局長李昱叡也到場關心防疫情形，為女力選手們加油打氣。

今日賽事包括中華棒協技術委員蔡榮宗、中華棒協裁判組副組長巫閔聰、財務組副組長黃逸詩、主審何彥誼、日漾Sunday 總教練石婕羚、台北先鋒總教練黃久芳等人均出席。運動局表示，台中積極推動女性運動，這次賽事齊聚接棒未來、贏球建設、億昌、日漾sunday、台灣體大、鈦合金、勇士等15支國內女子菁英球隊，展現優秀堅強女力，賽事精采可期。

運動局強調，賽事因應疫情，採閉門賽不開放球迷觀賽，同一時間僅參賽隊伍可入場，現場落實實聯制、量體溫、酒精消毒、全程戴口罩及禁止飲食等防疫措施。運動局指出，市長盧秀燕上任後，致力推動「酷運動」，打造台中成為「酷城市」，大力支持各項運動、賽事及人才培育，也積極推動女子棒球運動。

除全國女子棒球錦標賽，台中也與社團法人台灣女子棒球運動推廣協會舉辦台灣女子棒球聯賽，盼藉此讓更多女子棒球運動員能有展現自我的機會，也提升女性對棒球運動的熱情。運動局說明，市府推動台中棒球運動不遺餘力，支持台中市體育總會棒球委員會發展基層三級棒球計畫，舉辦包括金龍盃、學生聯賽、不老棒球、迷你棒球賽等棒球賽事。

邀請來自各地的優秀棒球好手到台中交流，提升台中棒球運動風氣，也爭取亞錦賽、世界12強棒球錦標賽等國際賽事在洲際棒球場辦理，未來會持續推動，扎根棒球運動文化。