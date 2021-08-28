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中職／王維中輪值不躲「暴力猿」 葉總：王牌沒在閃的
味全龍隊「龍王」王維中搞不定「暴力猿」打線，昨天只撐4局退場，總教練葉君璋指出，王維中近兩、三場狀況就有下滑，「身體有些疲勞，肩膀比較緊繃，畢竟他去年整年沒在投球，台灣又滿熱的。」至於是否考慮讓王維中避開猿隊，他回應：「王牌沒有在調開的」。
王維中昨天的登板，前兩局投得乾淨俐落，以他一貫明快的節奏主宰戰局，但第3、4局都是差1好球就可以不掉分脫困，最終卻都讓對方上壘、最終形成失分，導致他只投4局、失6分（責失3分），先發局數、單場失分都是中職生涯最差紀錄。
兩次差1好球就能無失分下庄卻沒解決，葉君璋指出，「比賽就是這樣，我是覺得對他的影響是不大，重點還是他的狀況，以他的個性，自己狀況好壞才有影響，他如果狀況好，那些都沒有差。」王維中雖有疲憊現象，下周仍會正常按照輪值出賽。
本季兩場對猿隊先發，王維中的對戰防禦率6.30，與面對富邦悍將隊的0.56、對統一獅隊的1.59及對中信兄弟隊的3.97有段落差，碰上猿隊明顯棘手。
被問到是否在輪值上讓王維中減少對戰猿隊，葉君璋說：「他就是我們最好的投手，王牌沒有在調開的，樂天打擊本來就是聯盟最強的，這就是他們的能力。」
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