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棒球／巨人少棒成員齊聚 副總統賴清德親自出席慶賀

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
副總統賴清德（中）聽取第一代巨人少棒球球員、現任​工研院資深副總吳誠文介紹巨人少棒文物展。圖／大會提供
副總統賴清德（中）聽取第一代巨人少棒球球員、現任​工研院資深副總吳誠文介紹巨人少棒文物展。圖／大會提供

巨人少棒奪冠滿50周年之際，由台南市政府指導、工研院主辦，崑山科技大學、台南市協進國小協辦的「巨人少棒50周年-南鋒再現」系列活動，邀請第一代巨人少棒成員相隔數十年再次齊聚，副總統賴清德也親自出席慶賀，期許未來延續巨人少棒精神，扎根智慧化的運動科技訓練，以培育更多台灣之光。

賴清德表示，他是看巨人少棒長大的，可說是最資深的球迷。在過去，年輕的少棒選手在有限的資源下，不畏艱難為國爭光，因此為了推動台灣棒球運動發展，在台南市長任內除了推動舉辦「巨人盃少棒錦標賽」，也在協進國小設立「巨人少棒文物紀念館」，保存台南棒球發展的珍貴收藏。

賴清德提到，非常欽佩今年在奧運期間台灣選手的好表現，不過今年看到許多國家將運動科技導入選手訓練，以提升選手的成績表現，台灣當然也不能輸人，除了積極佈局推動的科技運動項目，期許未來透過產官學研的共同合作，一起升級國內的運動科技及智慧化訓練。

工研院院長劉文雄表示，棒球是台灣團結的象徵，也承載著老中青三代人的共同記憶，工研院很榮幸見證這一部份的活歷史，因為第一代巨人少棒隊的強投吳誠文就在院內，將對棒球的熱愛與自身的科技專業結合，並整合工研院的資源，聚焦南台灣發展出重大影響力的產業。

活動現場更邀集了多位第一代巨人少棒球員齊聚一堂，除了吳誠文、葉志仙、沈清文、陳金鉛、魏景林、吳智雄等主力球員及當時的球隊經理蔡順全特別現身，就連移居海外的第一代球員李泉成及林文崇也特別透過視訊連線跨海參與。

過去的巨人少棒強投、現為工研院資深副總兼南分院執行長吳誠文表示，當年的老戰友有些甚至已近50年未見，很開心有機會重溫往日榮耀，他也呼籲台灣各界能發揮科技的研發實力，積極發展運動科技產業。

另一位巨人少棒國手、前中華成棒隊總教練葉志仙更親自下場體驗智慧投打，他表示以前球技是靠人工經驗累積，有了這項數位化訓練，可以即時監測速度、分析姿勢和技巧，對於球員的訓練相當有幫助。

巨人少棒世界冠軍50周年，副總統賴清德（前排右7）、台南市長黃偉哲（前排左7）及第一代巨人少棒球員等親自出席慶賀。圖／大會提供
巨人少棒世界冠軍50周年，副總統賴清德（前排右7）、台南市長黃偉哲（前排左7）及第一代巨人少棒球員等親自出席慶賀。圖／大會提供

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