巨人少棒世界冠軍50周年 用科技提升棒球運動

台南市巨人少棒50年前奪得美國威廉波特世界少棒冠軍，工研院與市府今天在安平古堡慶祝這個日子，藉由第1代球員相聚，喚起大家對棒球的熱情，傳承必勝的精神。副總統賴清德以東奧賽事用科技訓練選手為例，期待也能用科技訓練棒球選手，恢復台南棒球榮耀。

「巨人少棒50周年-南鋒再現」今天中午在安平古堡登場，50年前奪得世界少棒賽的第1代巨人隊共有隊員14人，投手吳誠文、沈清文、3壘手葉志仙、外野手陳金鉛、吳智雄、捕手魏景林都到場，經理蔡順全也沒缺席。另旅居國外的林文崇、李泉成則在線上參加慶祝會。

台南市長黃偉哲表示，1971年在場有的人還在念小學，有人念國中、高中，但不管是什麼樣的國際環境，當時退出聯合國，台日斷交，有許多國際上不順利的事情，那時候很需要1場勝利，巨人少棒對贏得世界冠軍，讓全國的民心又凝聚在一起，這些球員不僅是少棒的英雄、運動的英雄，也是台灣國家的英雄。50年來台灣不管是在棒球運動，或其他體育項目，都在發光發熱。

賴清德以3個感謝來謝謝巨人少棒第1代球員，感謝他們在國家風雨飄搖時贏得世界冠軍，帶給社會安定；第2個感謝是巨人少棒帶動棒球發展，棒球成為國球；第3個感謝是齊聚安平古堡，帶給大家美好的回憶。

賴清德說，在他擔任台南市長時，成立台南市城市棒球隊，但近年來成績不理想，期許從少棒到青棒能做更好的訓練與發展。他表示，這次東奧看到以科技來訓練選手，也期待能以科技來訓練棒球選手，重振台南為棒球城市的榮耀。

目前任教於輔仁大學的葉志仙表示，今年世界少棒賽原本要在台南舉行，希望配合巨人少棒50周年慶做個回顧和紀念，雖然因疫情而無法辦世界少棒賽，這樣的活動仍極有意義。陳金鉛則以歡喜、難得來形容，但也緬懷已過世的3名隊員。

工研院院長劉文雄表示，棒球是台灣團結的象徵，因為第1代巨人少棒隊的強投吳誠文就在院內，將對棒球的熱愛與自身的科技專業結合，並整合工研院的資源，聚焦南台灣發展出重大影響力的產業。另工研院長期協助產業推動數位升級，未來也將結合在AI人工智慧、5及大數據等的技術優勢，鎖定運動產業的市場應用，協助運動服務科技加值與創新布局，以科技幫助運動員提升訓練及成績表現，提升我國棒球及其他運動產業的能量，一起揮出下一支全壘打。